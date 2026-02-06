Εκτός «MasterChef» οδηγήθηκε η Ιωάννα καθώς συγκέντρωσε τη χαμηλότερη βαθμολογία, 22 βαθμούς.

Όταν ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος τη ρώτησε αν απόλαυσε τη σύντομη διαδρομή της, εκείνη απάντησε: «Ωραίο. Καινούργιες εμπειρίες, καινούργια άτομα, κουζίνα του “MasterChef”, εξοπλισμός καινούργιος που δεν έχω ξαναδουλέψει. Ήταν ωραία, εγώ το ευχαριστήθηκα, μαγείρευα άνετα, μου άρεσε. Εντάξει μέχρι εδώ. Όλα καλά. Θα ήθελα λίγο ακόμα να είμαι εδώ, αλλά ο διαγωνισμός έχει πολλές απαιτήσεις. Εγώ δεν είμαι τόσο έμπειρη. Τα παιδιά εδώ είναι ταλαντούχα. Και φαντάζομαι κι από την άλλη ομάδα. Δεν θα πήγαινα μακριά αλλά, εντάξει, θα ήθελα λίγο ακόμα. Αισθάνομαι πολύ περήφανη».

Στη συνέχεια, μην μπορώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά της, η Ιωάννα σχολίασε: «Μου αρέσει πολύ η ζαχαροπλαστική. Δεν πίστευα τόσο πολύ στον εαυτό μου ότι μπορώ να κάνω αυτό το πράγμα. Γιατί όταν πέρασα στο πανεπιστήμιο, δεν ήθελα τόσο πολύ να πάω. Ήθελα να ακολουθήσω τη ζαχαροπλαστική, αλλά μπορώ να το αλλάξω και θα το αλλάξω και θα κάνω αυτό που μ’ αρέσει. Γιατί το θέλω».

«Ένα βήμα τη φορά θα με φέρει κοντά στο όνειρό μου»

«Ήταν ένα σύντομο “ταξίδι”, αλλά μου έδωσε πάρα πολλές πληροφορίες. Γέμισα με πολλές εικόνες, γνώρισα καινούργιους ανθρώπους, γνώρισα τους σεφ που τους έβλεπα από ττην τηλεόραση. Είναι μια εμπειρία ζωής που γίνεται μια φορά. Είμαι χαρούμενη, περήφανη. Νομίζω πήρα περισσότερο θάρρος τώρα. Νιώθω πιο ικανή για τις δυνατότητες μου, γιατί μέχρι τώρα νόμιζα ότι μου λείπουν κάποια στοιχεία, κάποιες ικανότητες. Αλλά τελικά, το μόνο που χρειάζεται είναι θάρρος, υπομονή, αγάπη για αυτό που θέλω να κάνω και ένα βήμα τη φορά θα με φέρει κοντά στο όνειρό μου», πρόσθεσε στη συνέχεια μετά την αποχώρησή της από το ριάλιτι μαγειρικής.