Στην Ελλάδα βρίσκεται ο Gio Kay μετά την οικειοθελή του αποχώρηση από το «Survivor».

Ο 28χρονος ανέβασε την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μία φωτογραφία του μέσα από το αεροπλάνο.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Gio έγραψε: «Επιστρέφω σπίτι, στην Ελλάδα. Σας ευχαριστώ όλους για την αγάπη & την υποστήριξη».

Θυμίζουμε ότι ο Gio Kay ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το ριάλιτι επιβίωσης την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου, αιφνιδιάζοντας όλους. «Ευχαριστώ για όλα, πέρασα πολύ ωραία εδώ, στη δική μου ομάδα τους αγαπάω όλους. Είμαι το outsider σε αυτό το παιχνίδι. Ελπίζω να τους έκανα όλους περήφανους, να γουστάρανε την παρέα μου», είπε.