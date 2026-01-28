Δαιμόνια γέλια και συνωμοτικά σχόλια είχαν οι κριτές του MasterChef στο νέο επεισόδιο που προβλήθηκε το βράδυ της Τετάρτης (28/01). Όσο οι διαγωνιζόμενοι μαγείρευαν με στόχο να κερδίσουν την ποδιά και το εισιτήριο τους για το σπίτι του MasterChef, οι τρεις κριτές βρήκαν την ευκαιρία να χαρίσουν πλάνα για γέλιο στους τηλεθεατές.

Ανάμεσα όμως στην πλάκα και τα γέλια «έσκασαν» και τη… βόμβα για την αλλαγή που θα γίνει στο φετινό κύκλο του MasterChef και για την οποία οι παίκτες δεν έχουν ενημερωθεί ακόμα.

«Σαν να το ‘χω ξαναζήσει αυτό» τόνισε αρχικά ο Πάνος Ιωαννίδης για να συμπληρώσει, γελώντας δαιμόνια, ο Σωτήρης Κοντιζάς: «Που να ‘ξεραν».

«Εμείς το λέμε τώρα με έναν τρόπο, για να μην μας ακούσουν. Παρ’ όλα αυτά, όμως, νομίζω ότι η έκπληξη θα ‘ναι πάρα πολύ μεγάλη. Όταν συμβεί δηλαδή» είπε στην συνέχεια ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος.

«Οι δοκιμασίες για την είσοδο στο σπίτι και για να αποχωρήσεις είναι ακριβώς οι ίδιες. Το μόνο που αλλάζει ποιο είναι; Ότι στο πρώτο γκρουπ είχαμε 17, είχαμε δυο αποχωρήσεις, ενώ εδώ είναι 16 και θα έχουμε μια αποχώρηση. Η διαδικασία μέχρι να φτάσουν και να δούμε ποιοι 14 θα προκριθούν, από αυτήν εδώ την δεύτερη μπριγάδα, θα είναι ακριβώς οι ίδιες» συμπλήρωσε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος για να υπογραμμίσει ο Σωτήρης Κοντιζάς ότι «αυτοί οι δεύτεροι 14 παίκτες θα μπουν σε άλλο σπίτι».

Τότε ο Πάνος Ιωαννίδης μάζεψε ακόμα πιο κοντά τους άλλους δυο κριτές του MasterChef ώστε να είναι σίγουρος ότι οι διαγωνιζόμενοι δεν θα ακούσουν τίποτα και «έσκασε» την αλλαγή. «Θα έχουμε δυο σπίτια και δεν θα ξέρει κανέναν για την ύπαρξη του άλλου» είπε χαρακτηριστικά.