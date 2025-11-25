Ο αγώνας Παναθηναϊκός – Παρτιζάν ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Τρίτη (25/11) ενώ έχουμε δράση και στο Champions League.

Οι «πράσινοι» μετράνε τρεις συνεχόμενες νίκες στη Euroleague, είναι στο 8-4 μετά τις πρώτες 12 αγωνιστικές και θέλουν κόντρα στην ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς να κάνουν το 4×4 και να παραμείνουν κοντά στην κορυφή.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος ΓΣΣ – Κορόνα Μπράσοβ CEV Challenge Cup Γυναικών

19:45 Novasports 6HD Φενέρμπαχτσε – Βίρτους Μπολόνια Euroleague

19:45 COSMOTE SPORT 3 HD Γαλατασαράι – Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ UEFA Champions League

19:45 COSMOTE SPORT 2 HD Άγιαξ – Μπενφίκα UEFA Champions League

20:00 Novasports Start Ζαλγκίρις Κάουνας – Μπασκόνια Euroleague

20:00 Novasports 5HD Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης Euroleague

21:15 Novasports Prime Παναθηναϊκός – Παρτίζαν Euroleague

21:30 Novasports 4HD Βαλένθια – Μπάγερν Μονάχου Euroleague

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Νάπολι – Καραμπάγκ UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Σλάβια Πράγας – Μπιλμπάο UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Μαρσέιγ – Νιούκαστλ UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Ντόρτμουντ – Βιγιαρεάλ UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Μπόντο Γκλιμτ – Γιουβέντους UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μάντσεστερ Σίτι – Λεβερκούζεν UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 2 HD Τσέλσι – Μπαρτσελόνα UEFA Champions League 2025-26