Δύο αγώνες της Stoiximan Super League περιλαμβάνει το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων τη Δευτέρα (24/11).

Η 11η αγωνιστική του πρωταθλήματος θα ολοκληρωθεί με τις αναμετρήσεις του Βόλου με τον Λεβαδειακό, παιχνίδι με μεγάλο ενδιαφέρον καθώς οι δύο ομάδες μοιράζονται την 4η θέση, και της ΑΕΛ με τον ΟΦΗ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

16:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Κιλκίς – Ιωνικός Ν.Φ. Handball Premier

18:00 COSMOTE SPORT 2 HD Βόλος ΝΠΣ – Λεβαδειακός Super League

18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αιγάλεω – Δάφνη Elite League

19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Τορίνο – Κόμο Serie A

20:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΛ Novibet – ΟΦΗ Super League

21:30 Novasports Start Ρεάλ Σοσιεδάδ Β – Βαγιαδολίδ Ποδόσφαιρο

21:45 COSMOTE SPORT 7 HD Σασουόλο – Πίζα Serie A

22:00 Novasports Prime Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Έβερτον Premier League

22:00 Novasports 1HD Εσπανιόλ – Σεβίλλη La Liga