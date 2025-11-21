Ο αγώνας του Ολυμπιακού με την Παρί για τη 12η αγωνιστική της Euroleague ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Παρασκευή.

Οι «ερυθρόλευκοι», οι οποίοι είναι στο 7-4, θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες μετά την ήττα από την Αρμάνι Μιλάνο, με τους Παριζιάνους, από την άλλη πλευρά, να είναι στο 5-6. Ο αγώνας θα αρχίσει στις 21:15 και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

16:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος ΓΣΣ – ΟΦΗ Volley League Ανδρών

17:00 Novasports 6HD Davis Cup Τένις

19:00 Novasports 6HD Davis Cup Τένις

19:00 COSMOTE SPORT 1 HD Πάφος – Άρης Λεμεσού Cyprus League

19:30 Novasports 2HD Μπόχουμ – Ντινάμο Δρέσδης Bundesliga 2

19:30 COSMOTE SPORT 2 HD Αλ Αχλί – Αλ Καντσία Roshn Saudi League

21:00 Novasports 6HD Davis Cup Τένις

21:00 COSMOTE SPORT 7 HD Χάρλεμ Γιούμπανκ – Τζος Βάγκνερ Boxing

21:00 COSMOTE SPORT 6 HD Μέλσουνγκεν – Φλένσμπουργκ DAIKIN Bundesliga

21:15 Novasports Prime Ολυμπιακός – Παρί Euroleague

21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΚ – Α.Ο. Θήρας Α1 Γυναικών Volley League

21:30 Novasports Extra 1 Λας Πάλμας – Αλμπαθέτε Μπαλομπιέ Ποδόσφαιρο

21:30 Novasports Start Βίρτους Μπολόνια – Μακάμπι Τελ Αβίβ Euroleague

21:30 Novasports 5HD Μπασκόνια – Μπάγερν Μονάχου Euroleague

21:30 Novasports 4HD Παρτίζαν – Φενέρμπαχτσε Euroleague

21:30 Novasports 3HD Μάιντς – Χόφενχαϊμ Bundesliga

22:00 Novasports 2HD Βαλένθια – Ερυθρός Αστέρας Euroleague

22:00 Novasports 1HD Βαλένθια – Λεβάντε La Liga

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Πρέστον – Μπλάκμπερν Sky Bet EFL Championship