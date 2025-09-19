Ο προκριματικός της Ελίνας Τζένγκο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Παρασκευή (19/9).

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έχει πάει στο Τόκιο αποφασισμένη, όπως δήλωσε, για να κατακτήσει το μετάλλιο και το πρώτο -απαραίτητο- βήμα είναι η πρόκριση στον τελικό του ακοντισμού.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

12:15 Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου (ΕΡΤ2 HD)

13:30 Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου, Ακοντισμός – Τζένγκο (ΕΡΤ2 HD)

15:00 Μπάσκετ, Ουτσουνομίγια Μπρεξ – Ουνικάχα Μάλαγα (Cosmote Sport 9 HD)

18:00 Μπάσκετ, Προμηθέας Πατρών – Μύκονος (ΕΡΤ2 HD)

18:00 Μπάσκετ, Φενέρμπαχτσε – Ερυθρός Αστέρας (Cosmote Sport 4)

19:30 Bundesliga 2, Αρμίνια Μπίλεφελντ – Γκρόιτερ Φιρτ (Novasports Prime)

20:30 Μπάσκετ, Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο (Cosmote Sport 4)

20:45 Μπάσκετ, Περιστέρι – Άρης (ΕΡΤ2 HD)

21:00 Saudi League, Αλ Αχλί – Αλ Χιλάλ (Cosmote Sport 7)

21:30 Bundesliga, Στουτγκάρδη – Ζανκτ Πάουλι (Novasports 3)

21:30 La Liga 2, Λα Κορούνια – Ουέσκα (Novasports Start)

21:45 Serie A, Λέτσε – Κάλιαρι (Cosmote Sport 2)

22:00 La Liga, Μπέτις – Ρεάλ Σοσιεδάδ (Novasports Prime)

22:00 Championship, Μίντλεσμπρο – Γουέστ Μπρομ (Cosmote Sport 3)

22:15 Liga Portugal, Ρίο Άβε – Πόρτο (Cosmote Sport 8)