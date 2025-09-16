Η επιτυχημένη σειρά του MEGA, «Η γη της ελιάς», επιστρέφει την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου στις 21:00. Ο Ε’ κύκλος επεισοδίων έρχεται γεμάτος ένταση, πάθος και ηθικά διλήμματα. Οι ήρωες βαδίζουν ανάμεσα στο φως και στο σκοτάδι, καθώς παλιές πληγές ανοίγουν ξανά, οι ισορροπίες διαταράσσονται και η νέα πραγματικότητα απαιτεί δύσκολες αποφάσεις. Οι σχέσεις δοκιμάζονται, οι συμμαχίες μεταβάλλονται και κάθε επιλογή αφήνει το αποτύπωμά της σε ένα τοπίο που αλλάζει διαρκώς.

Η συνέχεια της ιστορίας, στο πρώτο επεισόδιο…

Όλοι έχουν παγώσει με τον γάμο που δεν έγινε. Ο Στάθης λαμβάνει ένα μήνυμα από τον Μιλτιάδη όπου του αποκαλύπτει ότι είδε τη Βασιλική με άλλον. Στη συνέχεια, ζητάει εξηγήσεις από την κόρη του, αλλά εκείνη δεν λέει την αλήθεια. Στο μεταξύ, ο Λυκούργος αποκαλύπτει στη Χάιδω τα πάντα για τη σχέση του Στέφανου και της Βασιλικής. Η Χάιδω θυμώνει πολύ με τη Βασιλική και πλέον δεν σκοπεύει να της χαριστεί. Οι φιλοξενούμενοι από την Κρήτη έρχονται σε δύσκολη θέση από τις εξελίξεις, αλλά η είδηση που μαθαίνουν από τον Μανώλη για το μωρό που βρέθηκε στην πόρτα τους, στα Χανιά, θα τους υποχρεώσει να επιστρέψουν άρον – άρον.

Εκεί, η Αλεξάνδρα θα έρθει αντιμέτωπη με μια πληροφορία που θα την ταράξει πολύ και θα τη γυρίσει σε μια πολύ οδυνηρή μνήμη για την οικογένεια των Ρουσσάκηδων. Η Αθηνά καβγαδίζει άγρια με τον Τζον και του ζητά διαζύγιο. Αργότερα, η Φιλιώ της αποκαλύπτει ότι τα ύποπτα τηλεφωνήματα του Τζον είχαν αποδέκτη την Ιουλία κι έτσι πηγαίνει να την αντιμετωπίσει κατά πρόσωπο. Στο μεταξύ, η αστυνομία ψάχνει για την Άννα και τον Αποστόλη, χωρίς κανείς να γνωρίζει τη φρίκη που υπομένει εκείνη στα χέρια των βιαστών της. Εν τω μεταξύ, η Άννα αρπάζει ένα όπλο και σκοτώνει τους βασανιστές της.

Δείτε το trailer:

Οι νέοι ήρωες που συστήθηκαν στο τέλος του Δ’ κύκλου, τώρα αποκαλύπτουν το πραγματικό τους πρόσωπο και ξεδιπλώνουν τις ιστορίες τους…

Αλεξάνδρα Μαρκάκη – Ρουσσάκη (Πέμη Ζούνη): Μια γυναίκα δυναμική, σκληρή όταν πρέπει. Αρχηγός, εργασιομανής. Λατρεύει τα παιδιά της. Η Ερωφίλη, ο Μανώλης και η δέκα χρόνια εξαφανισμένη Χριστιάνα είναι όλη η ζωή της. Μπερδεμένη ανάμεσα στα «πρέπει» και στα «θέλω», έχει κάνει την εσωτερική της μοναξιά, δύναμη. Υπολογίζει πολύ τη γνώμη του κόσμου και έχει αρκετά ταμπού.

Ερωφίλη Ρουσσάκη (Βαρβάρα Λάρμου): Η μεγάλη κόρη της Αλεξάνδρας. Γεωπόνος στις ελιές της οικογένειας, στην Κρήτη. Έχει πολλά στοιχεία από τον χαρακτήρα της μητέρας της, είναι σχεδόν ίδιες. Εκείνη, ωστόσο, είναι ελεύθερη, χωρίς ταμπού. Παθιασμένος χαρακτήρας με αρκετά αντιφατικά στοιχεία. Είναι εγκλωβισμένη στον γάμο της με τον Αντώνη, που έχει τελειώσει μέσα της εδώ και καιρό.

Αντώνης Κουντουράκης (Μάριος Αθανασίου): Ο σύζυγος της Ερωφίλης Ρουσσάκη. Διευθυντής στο λατομείο της Αλεξάνδρας. Σκληρός χαρακτήρας, φιλοχρήματος, γυναικάς. Μπορεί να κάνει οποιαδήποτε παρανομία, αν του φέρει χρήμα. Με «κρυφή» ζωή στην Αθήνα… Ξέρει, όμως, να καλύπτει τα νώτα του. Κανένας δεν έχει πάρει είδηση το «άλλο» του πρόσωπο.

Μανώλης Ρουσσάκης (Μάριος Μαριόλος): Ο γιος της Αλεξάνδρας. Έχει χιούμορ, είναι αγαπησιάρης, ευαίσθητος, συμπαθής, γλεντζές αλλά και κυκλοθυμικός, κάποιες στιγμές. Λατρεύει τη μάνα και την αδελφή του, την Ερωφίλη. Είναι ο προστάτης των αδυνάτων, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Φουλ κοινωνικός και παρατηρητικός…

Μαρουσώ Σταυράκη (Λουκία Βασιλείου): Η αστυνόμος στα Χανιά. Ανέντιμη, διεφθαρμένη, μυστικοπαθής, φιλόδοξη και φιλοχρήματη μέχρι εκεί που δεν παίρνει. Εγωίστρια και εκδικητική. Στην παρούσα φάση έχει χτυπήσει το βιολογικό της ρολόι. Θέλει απεγνωσμένα να κάνει γάμο και παιδί.

Δάφνη Μελετάκη (Βίκυ Διαμαντοπούλου): Η οικιακή βοηθός στο σπίτι της Αλεξάνδρας. Ένα φτωχό κορίτσι με πολλές πληγές, που έμπλεξε, άθελά της, με τον υπόκοσμο. Φοβισμένη, έντιμη, ειλικρινής, μέχρι την ώρα που θα αναγκαστεί να πει χιλιάδες ψέματα για να μεγαλώσει τη νεογέννητη κόρη της.

Παυλής Μαρκάκης (Θεοφίλης Πασχάλης): Ο ανιψιός της Αλεξάνδρας, από τον αδελφό της που έχει φύγει από τη ζωή. Ντόμπρος, εργασιομανής, λιγομίλητος, αλλά ο λόγος του είναι συμβόλαιο. Απεχθάνεται τις ίντριγκες και το ψέμα. Είναι ακέραιος χαρακτήρας, αγαπάει δυνατά και τα δίνει όλα. Θα ερωτευθεί κεραυνοβόλα τη Δάφνη. Θα χάσει τη γη κάτω από τα πόδια του. Θα γίνει ο μέντοράς της, η ασφάλειά της και θα της δώσει τα πάντα.

Σκηνοθεσία: Αντρέας Γεωργίου

Σενάριο: Βάνα Δημητρίου