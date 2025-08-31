Το Exathlon, το μεγαλύτερο αθλητικό, τηλεοπτικό event έκανε πρεμιέρα απόψε στον ΣΚΑΪ με παρουσιαστή τον Γιώργο Καράβα.

Είκοσι αθλητές, με κορυφαίες επιδόσεις και πάθος για τη νίκη, βρίσκονται στον Άγιο Δομίνικο και είναι έτοιμοι να αγωνιστούν στις μεγαλύτερες και πιο θεαματικές πίστες.

Ο αγώνας που καθόρισε το αποτέλεσμα ήταν ανάμεσα στον Φάνη και τον Ντάνιελ, δύο μαχητές που στο παρελθόν έχουν χαρίσει απίστευτες συγκινήσεις.

Ο Ντάνιελ, εκπροσωπώντας την Μπλε ομάδα, κατέκτησε τον καθοριστικό πόντο και ολοκλήρωσε το αγώνισμα, οδηγώντας την ομάδα του στους δέκα πόντους. Από την άλλη, η Πορτοκαλί ομάδα έμεινε πίσω, συγκεντρώνοντας μόλις πέντε πόντους.

Έτσι, οι Μπλε πανηγύρισαν τη μεγάλη νίκη που τους χάρισε την πολυπόθητη είσοδο στη βίλα του Exathlon.