Το Exathlon, το μεγαλύτερο αθλητικό, τηλεοπτικό event έκανε πρεμιέρα απόψε στον ΣΚΑΪ με παρουσιαστή τον Γιώργο Καράβα.

Είκοσι αθλητές, με κορυφαίες επιδόσεις και πάθος για τη νίκη, βρίσκονται στον Άγιο Δομίνικο και είναι έτοιμοι να αγωνιστούν στις μεγαλύτερες και πιο θεαματικές πίστες.

«Μια φορά κι έναν καιρό σε αυτά τα μέρη, άνθρωποι απ’ όλο τον κόσμο έδειξαν τι θα πει πραγματική δύναμή και θέληση για νίκη. Τι θα πει αγώνας μέχρι τέλους. Και σήμερα βρισκόμαστε εδώ με τους καλύτερους αθλητές που δέχτηκαν την πρόκληση. Δέχτηκαν να βρεθούν να αντιμέτωποι και παλιούς εχθρούς και φίλους και να λύσουν τις διαφορές τους μέσα στους αγωνιστικούς χώρους. Ανοιχτοί λογαριασμοί που δεν έκλεισαν ποτέ. Αυτή είναι η στιγμή τους», προλόγισε ο Γιώργος Καράβας.

«Σας καλωσορίζω στο Exathlon στο μεγαλύτερο αθλητικό τηλεοπτικό event. Ξεκινάμε… Δύο ομάδες, 20 αθλητές και αθλήτριες, τους ξέρετε. Όλοι έχουν έχουν ξεχωρίσει για τις αθλητικές τους ικανότητες, μόνο που αυτή τη φορά η πρόκληση θα είναι πολύ πιο μεγάλη. Θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις πιο απαιτητικές και πιο θεαματικές πίστες που έχουν γίνει ποτέ», συνέχισε ο Γιώργος Καράβας λίγο πριν χωριστούν οι δύο ομάδες.