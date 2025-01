Την ανησυχία τους εκφράζουν οι φαν της σειράς Little House on the Prairie (Το μικρό σπίτι στο λιβάδι) μετά την ανακοίνωση του Netflix για την κυκλοφορία μιας νέας εκδοχής της αγαπημένης σειράς, η οποία προβλήθηκε από το 1974 έως το 1983.

Την Τετάρτη, η streaming πλατφόρμα αποκάλυψε ότι εργάζεται πάνω σε μια «νέα προσαρμογή» της σειράς βιβλίων της Laura Ingalls Wilder, που αποτελεί σημαντικό μέρος της αμερικανικής παιδικής λογοτεχνίας.

Έχουν περάσει περισσότερα από 40 χρόνια από την ολοκλήρωση της σειράς, η οποία ολοκληρώθηκε με το τελευταίο επεισόδιό της το 1983 μετά από 9 σεζόν.

Σε δήλωση που δημοσιεύθηκε από το The Hollywood Reporter, η Jinny Howe, αντιπρόεδρος της σειράς δραματικών παραγωγών του Netflix, ανέφερε ότι η νέα εκδοχή θα είναι μια «φρέσκια προσέγγιση σε αυτή την εμβληματική ιστορία».

Η Howe εξήρε επίσης τη showrunner, Rebecca Sonnenshine για την ικανότητά της να προσδώσει «συναισθηματικό βάθος που θα ενθουσιάσει τόσο τους νέους όσο και τους παλαιότερους φαν της αγαπημένης κλασικής σειράς».

Σύμφωνα με την Daily Mail, η Sonnenshine δήλωσε σχετικά: «Ερωτεύτηκα βαθιά αυτά τα βιβλία όταν ήμουν πέντε ετών. Με ενέπνευσαν να γίνω συγγραφέας και σκηνοθέτρια και είναι τιμή και χαρά μου να προσαρμόσω αυτές τις ιστορίες για ένα νέο παγκόσμιο κοινό μέσω του Netflix».

Μετά την ανακοίνωση μέσω του X, χρήστες των social media εξέφρασαν την ανησυχία τους ότι η νέα εκδοχή θα είναι υπερβολικά «woke».

«Παρακαλώ, μην καταστρέψετε άλλο ένα πολύτιμο έργο λογοτεχνίας και αμερικανικής κουλτούρας», έγραψε ένας χρήστης.

«Αναδημιουργία; Όχι ευχαριστώ», ανέφερε ένας άλλος.

«Γιατί πρέπει να είναι “αναδημιουργημένο”; Θα το χαλάσετε», προέβλεψε ένας τρίτος.

Άλλοι παρακάλεσαν το Netflix να «αφήσει τα πράγματα όπως είναι για όνομα του Θεού».

«Αν αυτό γίνει από μια “woke” αριστερή προοπτική, η οικογένεια πρέπει να μηνύσει το Netflix», έγραψε ένας πέμπτος.

Άλλοι χρήστες παρακάλεσαν την πλατφόρμα να μην αγγίξει «Το μικρό σπίτι στο λιβάδι», τονίζοντας ότι δεν θέλουν να δουν μια «πολιτικώς ορθή» εκδοχή της σειράς.

«Παίξτε τα παλιά επεισόδια, θα τα παρακολουθούσα», έγραψε ένας άλλος χρήστης του X.

Πολλοί συνδρομητές του Netflix ανέφεραν επίσης ότι δεν θα το παρακολουθούσαν, αν η νέα εκδοχή δεν παρέμενε «πιστή στα αυθεντικά βιβλία και την πρωτότυπη σειρά».

Ωστόσο, άλλοι χρήστες δήλωσαν τον ενθουσιασμό τους και χαρακτήρισαν την ανακοίνωση «φανταστική».