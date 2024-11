Το Apple TV+, έδωσε το «πράσινο φως» για την νέα φιλόδοξη σειρά «Cape Fear» με τους θρυλικούς Μάρτιν Σκορσέζε και Στίβεν Σπίλμπεργκ να συνεργάζονται ως εκτελεστικοί παραγωγοί. O πολυβραβευμένος σταρ, Χαβιέ Μπαρδέμ θα υποδυθεί τον κεντρικό ήρωα και θα συμμετέχει επίσης ως εκτελεστικός παραγωγός.

Το «Cape Fear» βασίζεται στο μυθιστόρημα του Τζον Ντ. ΜακΝτόναλντ «The Executioners» που ενέπνευσε τόσο την ταινία του 1962 σε σκηνοθεσία Τζέι Λι Τόμπσον από storyboards του εμβληματικού Άλφρεντ Χίτσκοκ όσο και το ριμέικ του 1991 σε σκηνοθεσία Σκορσέζε και παραγωγή Σπίλμπεργκ.

Δημιουργός της νέας σειράς που περιγράφεται ως «ένα σύγχρονο και έντονο θρίλερ που εξετάζει την αμερικανική εμμονή με το αληθινό έγκλημα στον 21ο αιώνα» είναι ο Νικ Αντόσκα, ο οποίος θα βρίσκεται επίσης στην ομάδα των εκτελεστικών παραγωγών.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη: «Μια καταιγίδα πέφτει πάνω στο ευτυχισμένο ζευγάρι δικηγόρων Amanda και τον Steve Bowden όταν ο Max Cady, ένας διαβόητος δολοφόνος από το παρελθόν τους, βγαίνει από τη φυλακή».

'Cape Fear': Javier Bardem To Star In Apple TV+ Series From Nick Antosca, Martin Scorsese & Steven Spielberg https://t.co/5NyaFlRVdY