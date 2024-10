Οι πρεμιέρες της νέας σεζόν συνεχίζονται και τις επόμενες μέρες ρίχνονται στη μάχη της τηλεθέασης πέντε σειρές, που αναμένεται να τραβήξουν την προσοχή σας. Η «Μάγισσα -Φλεγόμενη Καρδιά» του ΑΝΤ1 είναι το βαρύ πυροβολικό που έρχεται με φόρα για να ανακατέψει την τράπουλα της τηλεθέασης στην prime time ζώνη και να καθηλώσει το κοινό, ενώ ξεχωρίζει και η νέα αστυνομική σειρά του Star, «Μαύροι Πίνακες» με τη Λένα Παπαληγούρα που επίσης, θα τραβήξει το ενδιαφέρον των τηλεθεατών. Και κάτι μας λέει πως θα είναι από τις φετινές εκπλήξεις.

Η λίστα περιλαμβάνει και τρεις κωμωδίες, και αυτό καταγράφεται στα θετικά της χρονιάς, αφού τα κανάλια φέτος είπαν να μην επενδύσουν μόνο στο δράμα. Ας δούμε ποιες πέντε σειρές κάνουν πρεμιέρα τις επόμενες ημέρες:

Η Μάγισσα -Φλεγόμενη Καρδιά: Το prequel» – Πρεμιέρα 7/10, ΑΝΤ1

Το πολυαναμενόμενο prequel της σειράς «Η Μάγισσα -Φλεγόμενη Καρδιά» πιάνει το κουβάρι της ιστορίας από την αρχή, γυρίζοντας τον χρόνο έναν αιώνα πίσω, στη Μάνη του 1718.

Η υπόθεση

Μάνη 1910, πύργος των Λασκαραίων.

Ακολουθώντας τα σημάδια ενός οράματος, ο Ανδρέας Λάσκαρης, ο δισέγγονος της Θεοφανώς, θα περιπλανηθεί μέσα στη στοά του χρόνου για να λύσει τον γρίφο, που θα ελευθερώσει τη γενιά του από το χάρισμα – κατάρα. Όταν η σκοτεινή πόρτα του πύργου ανοίξει, θα ακολουθήσει το φως και τον δρόμο που θα τον οδηγήσει πίσω στην αρχή της ιστορίας, στη Ενετοκρατούμενη Μάνη του 1710.

Η άφιξη του σκληρού ρέκτορα Τζουζέπε Μοντιλιάνι και της συζύγου του Πανδώρας στον πύργο των Λασκαραίων, θα συμπέσει με τις μυστηριώδεις δολοφονίες φτωχών κοριτσιών, που έχουν αναστατώσει την τοπική κοινωνία. Μυστικά από το παρελθόν, ανεκπλήρωτα πάθη, ανομολόγητα συναισθήματα και σχέδια επιρροής θα αποκαλυφθούν και θα αναμετρηθούν στη σκληρή μάχη του έρωτα και της εξουσίας. Το κουτί της Πανδώρας θα ανοίξει και η σύγκρουση του ορατού κόσμου με τον αόρατο, της πραγματικότητας με τη φαντασία, της πίστης με την αμφιβολία, του καλού με το κακό και του έρωτα με το μίσος θα είναι σφοδρή…

Πρωταγωνιστούν: Μαρία Κίτσου, Μελέτης Ηλίας, Γιούλικα Σκαφιδά, Σπύρος Τσεκούρας, Γιώργος Παπαγεωργίου, Σπύρος Χατζηαγγελάκης, Έλενα Σαλαμπάση, Εριφύλη Κιτζόγλου, Γιάννης Ποιμενίδης, Ελένη Σακκά κ.α.

Πρεμιέρα 7/10, στις 22.30 – ΑΝΤ1

VIΠ -Καλά Γεράματα – Πρεμιέρα 9/10, ΑΝΤ1

Η νέα κωμική σειρά του ΑΝΤ1 έρχεται με ένα γηροκομείο, διαφορετικό από τα άλλα, και υπόσχεται γέλιο μέχρι δακρύων.

Η υπόθεση

To Buona Mattina δεν θυμίζει σε τίποτα ένα κλασικό γηροκομείο. Οι φροντιστές είναι φίλοι µε τους φιλοξενούμενους, τα δωμάτια είναι λαμπερά και το γρασίδι είναι πάντα πράσινο – ίσως μετά από μερικά cocktail και… ροζ! O πολυτελής αυτός παράδεισος για τους απόμαχους της… καλής ζωής, είναι ένα διαφορετικό all-inclusive resort µε πιεσόµετρα, χάπια, ΠΙ, πολύχρωμα κοκτέιλ by the pool και υπόσχεται να μας χαρίσει μοναδικές στιγμές χαλάρωσης και γέλιου.

Πρωταγωνιστούν: Τάσος Χαλκιάς, Δημήτρης Μαυρόπουλος, Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος, Κώστας Καζάκας, Μαρία Πετεβή, Άννα Κουτσαφτίκη, Σταύρος Τσουμάνης, Πάρις Θωμόπουλος, Μαρία Μοσχούρη, Idra Kayne, Αλέξανδρος Σιάτρας, Αλέξανδρος Τωμαδάκης.

Στον ρόλο της Λουκίας η Λυδία Φωτοπούλου

Στον ρόλο της Ζανέτ η Χριστίνα Τσάφου

Στον ρόλο της Φιλαρέτης η Ελένη Κρίτα

Πρεμιέρα 9/10 στις 22.30, ΑΝΤ1

IQ 160 – Πρεμιέρα 11/10, Star

Η κωμική σειρά επιστρέφει με τον δεύτερο κύκλο και νέες απίθανες ιστορίες και δεδομένα μετά το φιλί που αντάλλαξαν…

Η υπόθεση

Έχουν περάσει έξι μήνες, από τα δραματικά γεγονότα της Ιταλίας. Η Πηνελόπη (Σμαράγδα Καρύδη), διαλυμένη από την προδοσία του πρώην άντρα της, εγκαταλείπει τον Αργύρη (Νίκος Κουρής) και το αστυνομικό σώμα και πιάνει πάλι δουλειά ως καθαρίστρια στο σπίτι μιας ευκατάστατης οικογένειας.

Την ίδια στιγμή, ο Αργύρης προσπαθεί να διαχειριστεί την απουσία της Πηνελόπης, ύστερα και από το φιλί που μοιράστηκαν. Μαζί με την υπόλοιπη ομάδα προσπαθούν να εξιχνιάσουν μία νέα, ιδιαίτερα δύσκολη υπόθεση, χωρίς εκείνη.

Στη θέση της Πηνελόπης έχει προσληφθεί ένας νεαρός αστυνομικός, ο Τηλέμαχος (Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος), που είναι ένας ιδιόρρυθμος και ευγενής τύπος, με οξεία παρατηρητικότητα. Ο Αργύρης διατηρεί ακόμη τη σχέση του με την Ιωάννα (Μαίρη Μηνά), και η ομάδα κάνει προσπάθεια να προχωρήσει χωρίς την Πηνελόπη. Φαίνεται, όμως, πως εκείνη δεν μπορεί να μείνει μακριά ούτε από τα μυστήρια, ούτε από τους μπελάδες! Όταν η εργοδότριά της, τής εκμυστηρεύεται ότι κάποιος την απειλεί, εκείνη αναλαμβάνει δράση, αναζητώντας τον ένοχο, αλλά τα πράγματα, πηγαίνουν τελείως στραβά και η Πηνελόπη βρίσκεται κατηγορούμενη για… φόνο! Πώς θα καταφέρει η Μουρίκη να ξεμπλέξει χωρίς τον Καλατζή, στο πλευρό της; Θα τη φέρει, άραγε, η δοκιμασία της ξανά κοντά στον Αργύρη; Ή θα τους απομακρύνει για πάντα;

Παίζουν: Σμαράγδα Καρύδη, Νίκος Κουρής, Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου, Ηλίας Μουλάς, Ελίζα Σκολίδη

Πρεμιέρα 11/10 στις 21.00, Star

Μαύροι Πίνακες – Πρεμιέρα 11/10, Star

Η αστυνομική σειρά «Μαύροι Πίνακες», έρχεται με μεγάλες αξιώσεις και αναμένεται να τραβήξει το ενδιαφέρον των τηλεθεατών. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συναντάμε ταλαντούχους ηθοποιούς, ενώ και η ίδια η πλοκή της σειράς, καθηλώνει!

Η υπόθεση

Μία νεαρή μαθήτρια, άγρια δολοφονημένη. Μία επαρχιακή πόλη, γεμάτη μυστικά και ψέματα. Ένας αδίστακτος δολοφόνος, ο οποίος χρησιμοποιεί ένα ανατριχιαστικό μοτίβο. Ένας αγώνας δρόμου να συλληφθεί, πριν χτυπήσει ξανά.

Οι Λεύκες, μία μικρή κωμόπολη στην ελληνική επαρχία, συγκλονίζονται από τη δολοφονία μίας έφηβης μαθήτριας. Το τοπικό αστυνομικό τμήμα ζητά ενισχύσεις από την Αθήνα, προκειμένου να εντοπιστεί ο φονιάς. Σύντομα, διαπιστώνουν ότι πρόκειται για έναν κατά συρροή δολοφόνο, ο οποίος χρησιμοποιεί στα εγκλήματά του μοτίβα από τους περίφημους «Μαύρους Πίνακες» του Φρανσίσκο Γκόγια.

Η έρευνα θα αποκαλύψει μία εφιαλτική αλήθεια, που κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί… Οι ύποπτοι πολλοί και όλοι έχουν κίνητρο… Ο χρόνος μετράει αντίστροφα…Ο δολοφόνος έτοιμος να χτυπήσει ξανά…

Πρωταγωνιστούν: Κάτια Γκουλιώνη, Σοφία Κόκκαλη, Αντίνοος Αλμπάνης, Δημήτρης Κίτσος, Iωάννης Παπαζήσης, Λένα Παπαληγούρα, Θοδωρής Κατσαφάδος, Ελένη Βεργέτη, Σωτήρης Χατζάκης, Μελέτης Γεωργιάδης και η κυρία Όλγα Πολίτου

Πρεμιέρα 11/10 στις 22.30, Star

Έχω παιδιά – Πρεμιέρα 14/10, Mega

Η νέα οικογενειακή κωμωδία του MEGA, παίρνει σειρά και υπόσχεται, εκτός από το να προσφέριε γέλιο, να παρουσιάσει με τον πιο γλαφυρό και διασκεδαστικό τρόπο τον άγνωστο δρόμο που παίρνει κανείς όταν είναι γονιός. Τέσσερα πρωτότυπα επεισόδια έρχονται back to back από τη Δευτέρα 14 έως την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου στις 21:00 με ιστορίες καθημερινής οικογενειακής τρέλας, που σίγουρα ο καθένας έχει συναντήσει κάποια στιγμή στη δική του οικογένεια, για να χαρίσουν στους τηλεθεατές.

Η υπόθεση

Η Σάρα και ο Μιχάλης «Έχουν παιδιά» και πλέον η ζωή τους ως ζευγάρι βρίσκεται σε…άλλη διάσταση. Η καθημερινότητα τους προσγειώνεται από το ροζ συννεφάκι σε μια ξεκαρδιστική «συνωμοσία», όπου η καθημερινή ρουτίνα γίνεται περιπέτεια.Το περιβάλλον του ζευγαριού προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες και όλα μαζί φτιάχνουν τη ζωή «με παιδιά». Μια ζωή γεμάτη απρόοπτα, εκρηκτικές καταστάσεις και πολύ γέλιο.

Πρωταγωνιστούν: Ευγενία Σαμαρά, Βασίλης Μαυρογεωργίου, Αθηνά Οικονομάκου, Νικόλας Παπαδομιχελάκης, Λάμπρος Φισφής, Μάκης Παπασημακόπουλος, Ανθή Ευστρατιάδου, Θεανώ Κλάδη, Γιάννης Τσουμαράκης

Στον ρόλο της Αντιγόνης, Μπέσσυ Μάλφα

Στον ρόλο του κυρ-Στέλιου, Ερρίκος Λίτσης

Και τα παιδιά: Αμαρυλλίς Καπίρη, Κωνσταντίνος Κουρογένης – Κόλτσης, Νικόλας

Αλαφάκης

Πρεμιέρα 14/10 στις 21.00, Mega