Η Ρέινα εμφανίστηκε με ένα αρκετά basic look μπροστά στους κριτές στο επεισόδιο της Πέμπτης (23/3) του My Style Rocks, με τον Στέλιο Κουδουνάρη να μην ικανοποιείται και να σχολιάζει αρκετά σκληρά τη διαγωνιζόμενη.

Η παίκτρια όπως ανέφερε για το κόνσεπτ της ντύθηκε με ρούχα του συντρόφου της για να πάει ξιφασκία.

Όπως της ανέφερε, τα ρούχα που επέλεξε θα μπορούσε να είναι τα καθημερινά της και ενδεχομένως και αυτά που θα φορούσε πριν αλλάξει για τον διαγωνισμό.

Ακούγοντας τα σχόλια του, η Ρέινα δεν ικανοποιήθηκε και απογοητεύτηκε αρκετά!

«Αυτό δεν είναι διαγωνιστικό look. Θα μπορούσες να έρθεις εδώ για να αλλάξεις και να διαγωνιστείς. Θα μπορούσε να είναι τα ρούχα για να αλλάξεις. Η αλήθεια Ρέινα είναι ότι δεν πιστεύω ότι είναι ωραίο αυτό το look. Δεν έχει κάτι να σχολιάσουμε. Σίγουρα δεν έχει κάτι λάθος για να σου πούμε να το αλλάξεις για να το σχολιάσουμε, μια χαρά περνάει όλο αυτό, αλλά είναι κάτι πολύ απλό. Δεν αξίζει καν τον χρόνο να μιλάμε γι΄ αυτό το look. Πιο πολύ σάλιο για αυτό δεν μπορούμε να χαλάμε, είναι διαγωνισμός. Δηλαδή, μην χάνετε τις ημέρες και τις αφήνετε να περνάνε με τέτοια look, είναι διαγωνισμός», ανέφερε ο Στέλιος Κουδουνάρης.

Με την συγκεκριμένη παίκτρια ο Έλληνας σχεδιαστής είχε γίνει έξαλλος και στο επεισόδιο της Δευτέρας (20/3) γιατί είχε εμφανιστεί με ένα φόρεμα που είχε ξαναφορεθεί, είχε ντυθεί σαν ρόλος και στο ανύπαρκτο event που χρησιμοποίησε για το κόνσεπτ της χρησιμοποίησε το όνομα ενός ανθρώπου χωρίς λόγο όπως είπε. «Τα φιλιά μας στην Τζένη Μπαλατσινού, έχει καμία έκθεση να πάμε;» ανέφερε εκνευρισμένος.

«Φέρε ωραία ρούχα και άσε τις κουλαμάρες»

Μια ακόμη… αγαπημένη διαγωνιζόμενη του Στέλιου Κουδουνάρη είναι η Ειρήνη Παπαβασιλείου, η οποία όταν μπήκε στον διαγωνισμό συτήθηκε ως… τρολ, με τον κριτή τότε να της ρίχνει την περίφημη και αλησμόνητη ατάκα «Να σε αντιμετωπίζουμε ως διαγωνιζόμενη ή ως τρολ για να γελάμε και να σε κρατάμε όσο πιο πολύ μπορούμε για να περνάμε ωραία;».

Μετά την επική αναγεννησιακή τριχωτή εμφάνιση της παίκτριας στο επεισόδιο της Τρίτης (21/3) όπου φορούσε ένα διάφανο ολόσωμο τούλι και από μέσα είχε βάλει μια μακριά περούκα μαύρη δηλώνοντας πως ήθελε να βγαίνουν οι τρίχες της περούκας και την μασχάλη, η Ειρήνη… δοκίμασε τις αντοχές του κριτή και στο επεισόδιο της Πέμπτης (23/3)

«Καλώς την άβολη». «Βγάλε λίγο τα γυαλιά σου. Τι φοράς;» ρώτησε ο Στέλιος Κουδουνάρης με τη διαγωνιζόμενη να του περιγράφει το outfit που επέλεξε για την περίσταση και τον σχεδιαστή να θέλει να μάθει περισσότερες λεπτομέρειες για τον σκοπό της επιλογής που έκανε. Η Ειρήνη πήγαινε σε παρουσίαση βιβλίου.

«Ναι, τα ρούχα δεν έχουν φύλο, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως τα κρεμάμε πάνω σε άλλα ρούχα», της είπε ο Στέλιος Κουδουνάρης και συνέχισε: «Θα σου πω… Εμένα μου αρέσουν πραγματικά τα δύο σακάκια που φοράς. Μου αρέσουν πολύ. Μου αρέσει το παντελόνι με τη φούστα. Μου αρέσουν τα γυαλιά και τα μαλλιά σου, όπως και η τσάντα και τα αθλητικά» είπε και συνέχισε με τα αρνητικά:

«Δεν μου αρέσει το παντελόνι, το οποίο το κλωτσάς. Δεν δίνει κάποια ένταση ή κάποιο σχεδιαστικό θέμα. Δεν καταλήγει πουθενά. Νομίζω ότι θες πάντα να βρίσκεις κάτι για να μας τραβάς την προσοχή», της είπε και της ζήτησε να αφαιρέσει το παντελόνι που είχε κρεμασμένο πάνω της. «Έτσι είσαι πολύ ωραία», ανέφερε και πρόσθεσε: «Θα το δείξω και στη βαθμολογία γιατί θέλω να έρθεις στον ίσιο δρόμο, να φέρνεις και looks ωραία και ισορροπημένα. Να δίνεις μια ωραία ιδέα για τον κόσμο που μας βλέπει και όχι κουλαμάρες. Το παντελόνι που σερνόταν ήταν κουλαμάρα». Τη βαθμολόγησε με τρία.

Δεν κράτησε πολύ η ανακωχή – Ξανά στα «μαχαίρια» Βασιλική και Χριστιάννα

Μπορεί η Βασιλική και η Χριστιάννα να έδειξαν πως τα βρήκαν αφού μια απρόσμενη αγκαλιά τους στο επεισόδιο της Τετάρτης (22/3) έδειχνε ανακωχή, αλλά ώρες μετά όλα τελικά άλλαξαν άρδην.

Οι δύο παίκτριες του My Style Rocks είναι ξανά στα «μαχαίρια» και αυτή τη φορά στάθηκε αφορμή η βαθμολογία.

Η μεν Χριστιάννα κάνει λόγο για μη αντικειμενική βαθμολογία και πvς μόνο καλούς βαθμούς βάζει στην Emilia Vodos, η δε Βασιλική επιμένει πώς δεν ακούει τις συμβουλές της.

Φαίνεται πώς η ανακωχή ήταν παροδική, με το κλάμα να ενώνει τις παίκτριες, αλλά την πραγματικότητα να τις χωρίζει.