Το κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Alpha έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του κοινού. Η προσέγγιση των θεμάτων που απασχολούν τον πολίτη, οι αποκαλύψεις του και τα αποκλειστικά ρεπορτάζ το έχουν αναδείξει ως την πρώτη επιλογή του τηλεθεατή για την ενημέρωσή του τα τελευταία χρόνια. Για 8η συνεχή σεζόν βρέθηκε στην κορυφή της τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό με ποσοστό 14,5%.

Διπλή πρωτιά έδωσαν οι τηλεθεατές στο πρόγραμμα του σταθμού, ελληνικές σειρές, ψυχαγωγικές εκπομπές, παιχνίδια και σόου από την αρχή της σεζόν. Από 1 Οκτωβρίου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, Δευτέρα έως Κυριακή στο σύνολο της ημέρας, ο Alpha ήταν πρώτος με ποσοστό 13,7% τόσο στο δυναμικό κοινό όσο και στο γενικό σύνολο του πληθυσμού. Πρώτος τερμάτισε και στη ζώνη prime time με ποσοστό 15,6% στο δυναμικό κοινό.

Πρωτιά στην Ενημέρωση

Από 30 Αυγούστου έως 31 Δεκεμβρίου, Δευτέρα έως Κυριακή, το κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων ήταν πρώτο και στο δυναμικό κοινό με ποσοστό 14,5% και στο γενικό σύνολο με 15,4%.

Το κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων βρίσκεται στην πρώτη θέση και για το διάστημα 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου, Δευτέρα έως Κυριακή, με 14,4% στο δυναμικό κοινό και 16% στο σύνολο του πληθυσμού.

Η «Αυτοψία», η μακροβιότερη ενημερωτική εκπομπή του Alpha, συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία της για 10η σεζόν. Ο Αντώνης Σρόιτερ με την ενδελεχή έρευνα και τα αποκαλυπτικά ρεπορτάζ κέρδισε το δυναμικό κοινό σημειώνοντας ποσοστό 12,3% και 1.328.000 τηλεθεατές να παρακολουθούν έστω για ένα λεπτό την εκπομπή και τερμάτισε πρώτος στους πίνακες τηλεθέασης της σεζόν.

Καθημερινά πρώτοι

Η πιο «happy» παρέα των τηλεθεατών αποδείχτηκε και αυτή τη σεζόν το «Happy Day» κερδίζοντας την πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό με ποσοστό 15,9% και 755.000 τηλεθεατές να παρακολουθούν την εκπομπή έστω για ένα λεπτό. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή με τους συνεργάτες της μας λένε την πρώτη χαμογελαστή καλημέρα της ημέρας και μας ενημερώνουν για ό,τι συμβαίνει.

Η Κατερίνα Καινούργιου με το λαμπερό της χαμόγελο και την όμορφη συντροφιά της δίνει χρώμα στα πρωινά μας. Οι «super» αποκαλύψεις και το πλούσιο ρεπορτάζ από το χώρο της showbiz έφεραν τη «Super Κατερίνα» στην πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό με ποσοστό 15,3% και 813.000 τηλεθεατές να παρακολουθούν έστω για ένα λεπτό.

Οι πιο ανατρεπτικές συμφωνίες κλείνονται εδώ και 6 χρόνια κάθε απόγευμα στον Alpha. Ο Χρήστος Φερεντίνος υποδέχεται παίκτες από ολόκληρη την Ελλάδα που βάζουν τα δυνατά τους για να κάνουν το καλύτερο «Deal» με τον αδέκαστο τραπεζίτη. Η αγωνία χτύπησε κόκκινο και τα ποσοστά τηλεθέασης έφτασαν στο 16,5% στο δυναμικό κοινό και 19,3% στο σύνολο του πληθυσμού ενώ 1.169.000 τηλεθεατές συντονίστηκαν στο παιχνίδι έστω για ένα λεπτό.

Πρωτιές στη μυθοπλασία

Η αναμφισβήτητη επιτυχία της σεζόν ακούει στο όνομα «Σασμός». Κάθε βράδυ 1.319.000 τηλεθεατές έδιναν ραντεβού για να παρακολουθήσουν τη συνέχεια της σειράς που έχει αλλάξει τα τηλεοπτικά δεδομένα τη φετινή σεζόν. Με ποσοστό 29% στο δυναμικό κοινό και 28,1% στο γενικό σύνολο και 2.331.000 τηλεθεατές να παρακολουθούν έστω για ένα λεπτό, ο «Σασμός» αποδείχθηκε κυρίαρχος στους πίνακες τηλεθέασης.

Τα αγαπημένα ζευγάρια της σειράς «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα» έχουν γίνει τα τελευταία 9 χρόνια οι δικοί μας άνθρωποι, χαρίζοντάς μας στιγμές χαλάρωσης και γέλιου, γεγονός που απέδειξαν οι πίνακες τηλεθέασης. Στο δυναμικό κοινό το ποσοστό τηλεθέασης έφθασε το 17,9% και στο γενικό σύνολο 15,8%, ενώ 1.328.000 τηλεθεατές παρακολούθησαν τις απολαυστικές ιστορίες των αγαπημένων χαρακτήρων έστω για ένα λεπτό.

Και τα Σαββατοκύριακα έφεραν πρωτιές

«Σαββατοκύριακο με τον Νίκο Μάνεση» επέλεξαν και πάλι οι τηλεθεατές. Η εκπομπή που συνεχίζει για 5η σεζόν να ενημερώνει για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας σημείωσε πρωτιά με 19,1% στο δυναμικό κοινό και 22,1% στο γενικό σύνολο. Οι ειδήσεις, οι ανθρώπινες ιστορίες και οι ζωντανές συνδέσεις με κάθε γωνιά της Ελλάδας σε συνδυασμό με τις κατάλληλες δόσεις χιούμορ, είναι οι λόγοι που 1.355.000 τηλεθεατές συντονίστηκαν έστω για ένα λεπτό την εκπομπή για να την παρακολουθήσουν.

Καλύτερα δε θα γινόταν για τη Ναταλία Γερμανού και την όμορφη συντροφιά της αφού η πιο χαλαρωτική εκπομπή του σαββατοκύριακου κατέκτησε την πρώτη θέση τόσο στο δυναμικό κοινό με 14,8% όσο και στο σύνολο του πληθυσμού με 16,3%, ενώ 1.651.000 τηλεθεατές την παρακολούθησαν έστω για ένα λεπτό. Το «Καλύτερα δε γίνεται!» διανύει την 4η σεζόν του και έχει γίνει πλέον η αγαπημένη συνήθεια του κοινού.

Στην πρώτη θέση βρέθηκε και το λαχταριστό «Kitchen Lab» με ποσοστό 14,6% στο δυναμικό κοινό και 17,8% στο γενικό σύνολο. Ο Άκης Πετρετζίκης με τα πρωτότυπα, γρήγορα και εύκολα πιάτα του, έδινε κάθε σαββατοκύριακο τις πιο νόστιμες και γευστικές προτάσεις και 1.150.000 τηλεθεατές «δοκίμασαν» έστω για ένα λεπτό τις συνταγές του.

Τα σαββατόβραδα αυτή τη σεζόν ήταν «Just the two of us». Ο Νίκος Κοκλώνης παρουσίασε το πιο φαντασμαγορικό και λαμπερό show της ελληνικής τηλεόρασης και φιλοξένησε τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής σκηνής. Η ανταπόκριση του κοινού ήταν ανάλογη και του χάρισε την πρώτη θέση με ποσοστό 16,5% στο δυναμικό κοινό και 3.142.000 τηλεθεατές να το παρακολουθούν έστω για ένα λεπτό.