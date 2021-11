Για μία ακόμη εβδομάδα, ο Alpha βρέθηκε στην κορυφή της τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό 18-54, με ποσοστό 14%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από την αρχή της σεζόν, 6 Σεπτεμβρίου, ο σταθμός μετρά πρωτιές στις 10 από τις 11 εβδομάδες στο δυναμικό κοινό.

Και την προηγούμενη εβδομάδα, 15-21 Νοεμβρίου, ο Alpha κατέγραψε πρωτιές και πιο συγκεκριμένα:

Από Δευτέρα έως Πέμπτη στις 21:00 ένα είναι το ραντεβού, ο «Σασμός». Η σειρά που έχει κατακτήσει τις καρδιές των τηλεθεατών τερμάτισε για μία ακόμη εβδομάδα στην πρώτη θέση με ποσοστό 29,5% στο δυναμικό κοινό και 28% στο σύνολο του πληθυσμού.

Η «Super Κατερίνα» Καινούργιου και η αγαπημένη της συντροφιά τερμάτισαν πρώτοι, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, στο δυναμικό κοινό 18-54 με ποσοστό 14,7%.

Οι τηλεθεατές επέλεξαν και την προηγούμενη εβδομάδα το ανατρεπτικό «Deal» δίνοντάς του την πρώτη θέση με ποσοστό 18,8% στο δυναμικό κοινό & 20,6% στο σύνολο του πληθυσμού.

Η «Μουρμούρα» μάς κρατά την καλύτερη παρέα εδώ και 9 χρόνια. Η αγαπημένη σειρά «Μην αρχίζεις τη Μουρμούρα» βρέθηκε στην πρώτη θέση, την Πέμπτη 18 και την Παρασκευή 19 Νοεμβρίου, στο σύνολο του πληθυσμού με ποσοστό 15,2%.

Την Παρασκευή 19 Νοεμβρίου η προτίμηση του δυναμικού κοινού ήταν το «Bachelor» με ποσοστό 14,1%.

Και το Σαββατοκύριακο οι τηλεθεατές επέλεξαν Alpha

Στην πρώτη θέση βρέθηκε και πάλι η εκπομπή «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» που καταγράφει ό,τι συμβαίνει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας με ποσοστό 20,5% στο δυναμικό κοινό και 22,5% στο σύνολο του πληθυσμού.

«Καλύτερα δε γίνεται» είπε για μία ακόμη φορά η Ναταλία Γερμανού και τερμάτισε πρώτη με ποσοστό 16,5% στο δυναμικό κοινό και 17% στο σύνολο του πληθυσμού.

Το λαχταριστό «Kitchen lab» του Άκη Πετρετζίκη ήταν πρώτο με ποσοστό 14,6% στο δυναμικό κοινό και 16,9% στο σύνολο του πληθυσμού.

Το βράδυ του Σαββάτου ήταν «Just the two of us»: Το φαντασμαγορικό σόου τερμάτισε πρώτο με ποσοστό 14,5% στο δυναμικό κοινό και 16,4% στο σύνολο του πληθυσμού ενώ 3.038.000 τηλεθεατές το παρακολούθησαν έστω για ένα λεπτό.