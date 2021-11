Ο Alpha εξασφάλισε και φέρνει στην Ελλάδα μια σημαντική αποκλειστικότητα. Ο σταθμός θα παρουσιάσει ι το συγκλονιστικό αφιέρωμα του CBS στη μοναδική ερμηνεύτρια και δημιουργό των εκατομμυρίων πωλήσεων, Adele.

Μία υπέροχη βραδιά στο πανέμορφο Griffith Observatory του Los Angeles όπου η Adele ερμήνευσε με το δικό της ανεπανάληπτο τρόπο τα νέα της τραγούδια αλλά και παλαιότερες επιτυχίες, όπως «Hello», «Easy On Me». «Skyfall», «I Drink Wine», «Someone Like You», «When We Were Young», «Make You Feel My Love», «Hold On».

Για πρώτη φορά μετά από έξι χρόνια η Adele παρουσιάζει νέα τραγούδια από το καινούριο άλμπουμ της «30», που κυκλοφορεί στις 19 Νοεμβρίου και αναμένεται να σημειώσει τεράστια επιτυχία. Ήδη έχει κυκλοφορήσει το πρώτο single του άλμπουμ με τίτλο «Easy on Me» και έχει κερδίσει την αγάπη των εκατομμυρίων θαυμαστών της.

Επίσης, οι τηλεθεατές του Alpha θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια αποκλειστική συνέντευξη της Adele στην Oprah Winfrey.

Η Adele μιλά για όλα: για τη νέα της δουλειά, την προσωπική της ζωή μετά το διαζύγιό της και την ανατροφή του γιού της, καθώς και για την απώλεια βάρους της.

Η απόλυτη star της παγκόσμιας μουσικής σκηνής έρχεται αποκλειστικά στον Alpha.