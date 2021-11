Ενημέρωση, ψυχαγωγία και μυθοπλασία κέρδισαν το ενδιαφέρον των τηλεθεατών, τόσο τις καθημερινές όσο και τα Σαββατοκύριακα, και έφεραν τον Alpha στην πρώτη θέση στους πίνακες τηλεθέασης και τον Οκτώβριο.

Πρώτος, λοιπόν, ήταν ο Alpha τον μήνα Οκτώβριο με 13,6% στο σύνολο πληθυσμού και 13,5% στο δυναμικό κοινό 18-54.

Αναλυτικά: Το «Happy day στον Alpha» τον Οκτώβριο κέρδισε το δυναμικό κοινό 18-54 με 16%, ενώ «χτύπησε» 24,7% στις γυναίκες ηλικίας 25-44. Ο Χρήστος Φερεντίνος και το Deal τερμάτισε πρώτο τον Οκτώβριο στο σύνολο κοινού με ποσοστό 18,3%.

Και η μυθοπλασία όμως κέρδισε το τηλεοπτικό κοινό. Η οικογενειακή κωμική σειρά «Άσε μας ρε μαμά» τερμάτισε πρώτη και τον Οκτώβριο στο δυναμικό κοινό 18-54 με ποσοστό 16,1% και με 1.202.000 τηλεθεατές να την παρακολουθούν έστω και για 1 λεπτό. Οι γυναίκες, για ακόμα ένα μήνα, έδειξαν την αγάπη τους στη σειρά αφού σε επιμέρους γυναικείο κοινό άγγιξε το 18,2%.

Ο «Σασμός» συνεχίζει να κρατά τα πρωτεία της τηλεθέασης και να κυριαρχεί στην prime time ζώνη. Για ακόμα ένα μήνα τερμάτισε πρώτος με 2.334.000 τηλεθεατές να τον παρακολουθούν έστω και για 1 λεπτό. Συγκεκριμένα η ερωτική δραματική σειρά του Alpha κατέκτησε την κορυφή στο σύνολο κοινού με ποσοστό 27%. Στο δυναμικό κοινό 18-54 τερμάτισε πρώτη με ποσοστό 28,7%. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι γυναίκες, για άλλο ένα μήνα, χάρισαν στη σειρά ποσοστό που έφτασε μέχρι και 33,1%.

Η «Μουρμούρα» συνεχίζει να κατακτά την κορυφή αφού τον Οκτώβριο 1.320.000 τηλεθεατές παρακολούθησαν τη σειρά έστω και για 1 λεπτό και τερμάτισε πρώτη στο δυναμικό κοινό 18-54 με ποσοστό 19,2% και το 23,9% των ανδρών ηλικίας 15-24 της χάρισαν την πρωτιά.

Σαββατοκύριακο με πρωτιές

Απόλυτος κυρίαρχος και τον Οκτώβριο αναδείχθηκε ο Νίκος Μάνεσης. Το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» στο σύνολο πληθυσμού κατέγραψε ποσοστό 21,6%, και στο δυναμικό κοινό 18-54 με 19%. Σε επιμέρους γυναικείο κοινό έφτασε το 26,6%, ενώ 1.352.000 τηλεθεατές παρακολούθησαν το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» έστω για 1 λεπτό.

Το «Καλύτερα δε γίνεται!» με τη Ναταλία Γερμανού σκαρφάλωσε στην κορυφή της τηλεθέασης και τον Οκτώβριο στο σύνολο κοινού με ποσοστό 15,6%, αλλά και στο δυναμικό κοινό 18-54 με 13,9%. Τη Ναταλία και την παρέα της επέλεξαν να παρακολουθήσουν 1.622.000 τηλεθεατές έστω για 1 λεπτό και σε επιμέρους γυναικείο κοινό έφτασε το 21,4%.

Πρώτο έκοψε το νήμα τηλεθέασης το «Kitchen Lab» και συγκεκριμένα η εκπομπή σημείωσε στο σύνολο κοινού 17,8% και στο δυναμικό κοινό 18-54 14,7%.

Το πιο φαντασμαγορικό σόου, το πιο εντυπωσιακό, το πιο σύγχρονο, το πιο διασκεδαστικό, το «Just the 2 of Us» κατέκτησε τον Οκτώβριο την πρώτη θέση και μάλιστα 3.145.000 τηλεθεατές το παρακολούθησαν έστω και για 1 λεπτό και ήταν πρώτο στο δυναμικό κοινό 18-54 με ποσοστό 17,3%. Σε επιμέρους γυναικείο κοινό το σόου έφτασε το 20,6%.

Πρωτιά και για το Alpha News

Το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Alpha διατήρησε την πρώτη θέση για το μήνα Οκτώβριο από Δευτέρα έως Κυριακή, ανεξαρτήτως ώρας μετάδοσης, σημειώνοντας μέσο όρο 15,5% στο σύνολο πληθυσμού.

Το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων διατήρησε την πρώτη θέση από Δευτέρα έως Κυριακή, ανεξαρτήτως ώρα μετάδοσης, και στο δυναμικό κοινό (18-54) με μέσο όρο 14,1%.