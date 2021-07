Ένα μοναδικό αφιέρωμα έχει ετοιμάσει η Nova για τους μικρούς συνδρομητές της αυτό το καλοκαίρι. Όλο τον Ιούλιο το Novacinema2HD θα κρατήσει την καλύτερη συντροφιά σε μικρούς και μεγάλους, καθημερινά στις 20:00, με μερικές από τις καλύτερες οικογενειακές κωμωδίες, τις πιο φανταστικές περιπέτειες, αλλά και υπέροχες μεταγλωττισμένες ταινίες κινουμένων σχεδίων.

Ανάμεσα στις ταινίες του αφιερώματος συμπεριλαμβάνονται: «Tad: Το μυστικό του Βασιλιά Μίδα», «Scoob!», η ταινία φαντασίας «Ο μυστικός κήπος» με τους Κόλιν Φερθ και την Τζούλι Γουόλτερς, η συναρπαστική ταινία κινουμένων σχεδίων «Μετα-μορφωμένοι πράκτορες», «Οι περιπέτειες του Τεντέν», «Σον το πρόβατο: Φαρμαγεδών», «Η βασίλισσα του χιονιού», «Garfield: Η ταινία» με τον δημοφιλή κα αξιαγάπητο γάτο, τα ιταλικά κινούμενα σχέδια εμπνευσμένα από τη ζωή του μεγάλου ζωγράφου «Λέο ντα Βίντσι: Αποστολή Μόνα Λίζα», «Μάρνι, μία τρελή συμμορία», η παιδική περιπέτεια «Swallows and Amazons» με τους Κέλι Μακντόναλντ και Άντριου Σκοτ, «Ο Λούης και οι εξωγήινοι», «Think like a dog» με τη Μέγκαν Φοξ και τον Γκάμπριελ Μπέιτμαν και πολλές άλλες.

To καλύτερο παιδικό κινηματογραφικό πρόγραμμα είναι μόνο στη Nova!