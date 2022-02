Το Make It Right Foundation του σταρ του Χόλιγουντ, Μπραντ Πιτ, έχτισε 109 εντυπωσιακά και οικονομικά σπίτια στη Νέα Ορλεάνη για μια κοινότητα όπου πολλοί άνθρωποι εκτοπίστηκαν λόγω των καταστροφών που προκλήθηκαν από τον τυφώνα Κατρίνα το 2005. Τώρα, αυτή η οικιστική ανάπτυξη είναι σε αποδιοργάνωση. Η συντριπτική πλειονότητα των πρόσφατα κατασκευασμένων σπιτιών είναι γεμάτη με προβλήματα που σχετίζονται με τις κατασκευές που έχουν οδηγήσει σε μούχλα, τερμίτες, σάπιο ξύλο, πλημμύρες και άλλα δεινά.

Τουλάχιστον έξι έχουν εγκαταλειφθεί. Πολλοί κάτοικοι έχουν υποβάλει μηνύσεις που εκκρεμούν ακόμη. Δηλαδή, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που έχτισε σπίτια με τη συμβολή του Φρανκ Γκέρι και άλλων επιφανών αρχιτεκτόνων εν μέσω πολλών μεγάλων υποσχέσεων για τους επιζώντες μιας τεράστιας καταστροφής και στη συνέχεια οδήγησε σε μια άλλη καταστροφή.

Δομικά και άλλα προβλήματα κάνουν πολλούς κατοίκους να φοβούνται για την υγεία τους. Το Make It Right, παρά το ότι μπορεί να υποδηλώνει το όνομά του, δεν έχει επιλύσει αυτά τα ζητήματα και έχει σταματήσει να βοηθά τους κατοίκους. Αντ ‘αυτού, ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός του Μπραντ Πιτ έχει προφανώς καταρρεύσει, όπως αναφέρει το Fast Company.

Μια υποτιθέμενη βιώσιμη στέγαση

Ευρισκόμενο στο ιστορικά χαμηλού εισοδήματος και με αφροαμερικανούς κατοίκους, Lower Ninth Ward της Νέας Ορλεάνης, αυτό το σύμπλεγμα οικονομικών κατοικιών που χτίστηκαν μεταξύ 2008 και 2015 ήταν ασυνήθιστο για διάφορους λόγους. Σημειωτέον, αυτές οι κατοικίες πωλήθηκαν, αντί να ενοικιαστούν, στους ενοίκους τους.

Οι αρχιτέκτονες που δημιούργησαν αυτά τα σπίτια προσπάθησαν επίσης να τα κάνουν πράσινα και βιώσιμα ακολουθώντας μια φιλοσοφία «από τη βάση στη βάση» που επικεντρώνεται στη χρήση ασφαλών και επαναχρησιμοποιήσιμων υλικών, καθαρού νερού και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Όλα τα σπίτια είχαν ηλιακούς συλλέκτες και ενεργειακά αποδοτικά συστήματα θέρμανσης και ψύξης.

Το Make It Right ανέφερε δαπάνη 26,8 εκατομμυρίων δολαρίων για τη στέγαση, κάτι που υπολείπεται του αρχικού στόχου του ομίλου για 150 κατοικίες. Για να γίνουν τα σπίτια προσιτά, πωλήθηκαν λιγότερο από ό,τι κόστισε η κατασκευή τους, κυρίως περίπου 150.000 δολάρια.

Το Make It Right προσπάθησε επίσης να αναζωογονήσει το Lower Ninth Ward και να φέρει κοντά τους ανθρώπους. Για παράδειγμα, έχτισε έναν κοινοτικό κήπο και έκανε τακτικές συναντήσεις για τους νέους ιδιοκτήτες σπιτιού.

Ο Μπραντ Πιτ, ο οποίος έλαβε τα εύσημα για την ίδρυση αυτού του οργανισμού το 2007 και συχνά χρησίμευσε ως δημόσιο πρόσωπό του τα επόμενα χρόνια, ήταν ακόμη μέλος του διοικητικού συμβουλίου από το 2018. Πολλά από τα σπίτια δεν είχαν συνηθισμένα, βασικά χαρακτηριστικά, όπως υδρορροές βροχής, προεξοχές , αδιάβροχο βάψιμο ή καλυμμένα δοκάρια—όλα αυτά είναι απαραίτητα για να αντέξουν το υποτροπικό κλίμα της Νέας Ορλεάνης και τις έντονες βροχοπτώσεις.

Οι δικηγόροι του Πιτ υποστήριξαν ότι δεν μπορούσε να μηνυθεί για τις αποτυχίες της οικιστικής ανάπτυξης, αλλά ένας δικαστής έκρινε το 2019 ότι ο σταρ του κινηματογράφου θα παρέμενε κατηγορούμενος λόγω του ρόλου του ως ιδρυτής και επικεφαλής έρανος του Make It Right.

«Εντελώς σε άθλια κατάσταση»

Ένας κάτοικος του Make It Right έπρεπε να φύγει από το σπίτι του κατά τη διάρκεια μεγάλων ανακαινίσεων που τελικά δεν έλυσαν όλα τα ζητήματα που αντιμετωπίζει. «Είχαν μια δεύτερη ευκαιρία να το κάνουν λάθος, όχι να το διορθώσουν ξανά», είπε ο Χάρι. «Το έκαναν λάθος δύο φορές».

Από τις αρχές του 2022, έξι σπίτια είναι άδεια λόγω μούχλας, σήψης, πλημμύρας και διαφόρων δομικών προβλημάτων. Η Χάνα, μια νεαρή ιδιοκτήτρια σπιτιού, έφυγε από την κατοικία της στο Make It Right, η οποία αργότερα κατεδαφίστηκε.

Μόνο οκτώ μήνες αφότου μετακόμισε, η Χάνα ανέφερε, ότι το σπίτι της «ήταν τελείως ερειπωμένο». Η επίπεδη οροφή του δεν μπορούσε να αντέξει στις έντονες βροχοπτώσεις της Νέας Ορλεάνης, προκαλώντας τεράστια διείσδυση νερού και επακόλουθη μούχλα και εισβολή από τερμίτες.

Η Χάνα παλεύει με προβλήματα υγείας που προκαλούνται από την τοξική μούχλα. «Θα ήθελα να πω ότι υπάρχει πάντα μια ασημένια επένδυση, αλλά με αυτήν την κατάσταση, πραγματικά δεν βλέπω ασήμι γιατί άλλαξε πραγματικά πολλά από τα σχέδιά μου που είχα για τον εαυτό μου στη ζωή», είπε.

Ένας ιστός νομικής αναταραχής

Όταν το Make It Right απέτυχε να παράσχει τη βοήθεια που ζήτησαν οι κάτοικοι, αρκετοί ιδιοκτήτες κατοικιών υπέβαλαν μηνύσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτή η δίκη εξακολουθεί να εκκρεμεί. Ορισμένοι κάτοικοι κατηγορούν επίσης τις τοπικές αρχές.

«Έχουμε επίσης ένα πρόβλημα με την πόλη, επειδή όσοι επιθεωρούν [το σπίτι] και υποτίθεται ότι το κρατούν ασφαλές, δεν το έκαναν», είπε η Κλερ, η οποία προσπάθησε να εμπλέξει το τμήμα ασφάλειας και αδειών της Νέας Ορλεάνης.

Ο οργανισμός προφανώς απέτυχε να υποβάλει ένα έντυπο 990, ετήσια γραφειοκρατία που απαιτεί η Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων (IRS) από όλους τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, που καλύπτουν οποιοδήποτε έτος από το 2018. Τα τοπικά μέσα έχουν αναφέρει ότι μια τράπεζα μηνύει τον μη κερδοσκοπικό. Ο ιστότοπός του δεν λειτουργεί και ο αριθμός τηλεφώνου που περιλάμβανε στα έγγραφα της IRS του 2018 δεν λειτουργεί πλέον.

Ακόμη και το άτομο που κουρεύει το γκαζόν στις κενές ιδιοκτησίες Make It Right είπε στους δημοσιογράφους ότι ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός του χρωστάει χρήματα. Το Make It Right, με τη σειρά του, μηνύει πολλά πρώην στελέχη και τον επικεφαλής αρχιτέκτονά του για φερόμενη κακοδιαχείριση.

Ποιος πληρώνει τελικα;

Επειδή ένα από τα εγκαταλελειμμένα ακίνητα μετατρέπεται σε κίνδυνο για την ασφάλεια, η πόλη αναλαμβάνει δράση για την κατάσχεσή του. Οι καταθέσεις της IRS του 2018 της Make It Right δείχνουν ότι μέχρι τότε ξόδευε περισσότερα για νομικές υπηρεσίες παρά για κατασκευή και συντήρηση.

Αυτό αντικατοπτρίζει τις εμπειρίες των κατοίκων, οι οποίοι δεν έχουν δει στοιχεία για τη δέσμευση του οργανισμού με την κοινότητά τους εδώ και χρόνια. Πολλοί αρχίζουν να πληρώνουν για επισκευές από την τσέπη τους αντί να περιμένουν τον μη κερδοσκοπικό κατασκευαστή να επιλύσει τα ζητήματα που προκαλούνται από την κακή κατασκευή του.

«Έκανα το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς μόνος μου», είπε ο Μάριο. «Τα πλακάκια της οροφής στη βεράντα έπεφταν και το ξύλο σάπιε, οπότε το αντικατέστησα, σιγά σιγά, ξέρετε, για να μπορέσουμε να το αντέξουμε οικονομικά».

Παρά τις εμπειρίες τους, ορισμένοι κάτοικοι είπαν ότι εξακολουθούν να πιστεύουν ότι ο ιδρυτής του Make It Right είχε καλές προθέσεις. «Δεν κατηγορώ τον Μπραντ Πιτ», είπε ο Ντέιβιντ, άλλος κάτοικος. «Είχε ένα όραμα να χτίσει σπίτια χαμηλού εισοδήματος και να πάρει τους ανθρώπους πίσω στο Lower Ninth Ward».