Η τηλεοπτική «Μιράντα» του Sex And The City, Cynthia Nixon, έκανε μία προσωπική και συλλογική ανασκόπηση στην αρχική σειρά, ισχυριζόμενη ότι ήταν «κουφή» και «άφωνη» σε θέματα φυλής, ρατσισμού και φύλου.

Η 55χρονη ηθοποιός εμφανίζεται ως Μιράντα Χομπς και στη νέα spin-off σειρά …And Just Like That, η οποία έχει σαφέστατη στροφή προς τέτοια θέματα στον απόηχο και του #metoo κινήματος. Η Nixon, η οποία παντρεύτηκε την εκπαιδευτικό και ακτιβίστρια Christine Marinoni το 2012 μετά από μια οκταετή σχέση, είπε ότι ήταν απρόθυμη να επιστρέψει στην επανεκκίνηση της σειράς, εκτός εάν οι δημιουργοί την έκαναν πιο ευαίσθητη στα παραπάνω ζητήματα.

Σε συνέντευξή της στην News Corp που δημοσιεύτηκε από την Herald Sun, είπε: «Όσο περισσότερο μιλούσα με τη Sarah Jessica [Parker], τον συγγραφέα-δημιουργό Michael Patrick King και την Kristin Davis για τα πράγματα που δεν μπορούσα να ξεπεράσω όσον αφορά τις ελλείψεις της αρχικής σειράς τόσο περισσότερο έβλεπα ότι συμφωνούσαμε.», είπε.

Και πρόσθεσε: «Είμαι πολύ περήφανη για την πρωτότυπη σειρά – παρόλο που περιστασιακά είναι κουφή και άφωνη για τα θέματα φυλής και φύλου».

«Θέλαμε να κάνουμε το And Just Like That και για να διορθώσουμε ό,τι είχαμε κάνει λάθος»

Σε μια προηγούμενη συνέντευξη στο Elle UK την περασμένη εβδομάδα, ο Νίξον μίλησε για το And Just Like That και για το γεγονός ότι υπάρχουν τόσο διαφορετικοί βασικοί χαρακτήρες πλέον στη σειρά: Είναι και ένας από τους λόγους που θέλαμε να κάνουμε το σόου – να επιστρέψουμε και να [αναιρέσουμε] τα πράγματα που πραγματικά κάναμε λάθος», είπε στο περιοδικό.

Οι νέοι χαρακτήρες περιλαμβάνουν τη Lisa Todd Wexley (την οποία υποδύεται η Nicole Ari Parker), η οποία είναι ντοκιμαντερίστρια και παντρεμένη με έναν επιτυχημένο διαχειριστή hedge fund (τον οποίο υποδύεται ο Christopher Jackson) και η Dr Nya Wallace (την οποία υποδύεται η Karen Pittman), μια καθηγήτρια Νομικής στο Κολούμπια.

Υπάρχει επίσης η ισχυρή κτηματομεσίτης Seema Patel (Sarita Choudhury) και η nonbinary podcaster και κωμικός Che Diaz (Sara Ramirez).

«Όσο υπέροχο κι αν είναι το SATC, θα ήταν απίστευτα υποκριτικό να κάνουμε το ίδιο σόου αυτή τη στιγμή. Έτσι, ανησυχούσα πραγματικά ότι η μεταμόρφωση δεν θα ήταν αρκετά μεγάλη», είπε.

Ωστόσο, οι κριτικές για την αναβίωση της σειράς δεν είναι ιδιαίτερα θετικές μιας και η σειρά προσπαθεί να βρει το χώρο της μέσα σε μία εποχή συνολικής αφύπνισης με κάποια στερεότυπα να παραμένουν ακόμα ισχυρά.