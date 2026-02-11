Στις 21:00 ξεκίνησε ο Α’ Ημιτελικός για την επιλογή του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη φετινή Eurovision. Οι παρουσιαστές, Μπέττυ Μαγγίρα, Κατερίνα Βρανά και Γιώργος Καπουτζίδης βρέθηκαν στην σκηνή και καλωσόρισαν το κοινό στο διαγωνισμό.

Η Μπέττυ Μαγγίρα μαγνήτισε τα βλέμματα με το εντυπωσιακό της κόκκινο φόρεμα ενώ η Κατερίνα Βρανά δέχθηκε πληθώρα χειροκροτημάτων.

Όπως ενημέρωσε η Μπέττυ Μαγγίρα, ο διαγωνισμός φέτος θα έχει αυστηρό χρονικό όριο, καθώς είναι προγραμματισμένο να μην ξεπεράσει τις 2 ώρες. «Στόχος να φτιαχτεί ένα σφιχτό μουσικό πρόγραμμα» είπε η παρουσιάστρια.

Τότε, η Κατερίνα Βρανά αυτοσαρκάστηκε λέγοντας: «Και όταν το αποφάσισαν αυτό πήραν εμένα να έρθω. Γι’ αυτό μην αγχώνεστε. Θα έχουμε τελειώσει σε 4,5-5 ώρες».

«Μην την ακούτε, σε 2 ώρες θα έχουμε τελειώσει» είπε η Μπέττυ Μαγγίρα.