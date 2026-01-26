Το τραγούδι της Ανδρομάχης Δημητροπούλου, «Καλέ, ποιος είναι αυτός» το οποίο το καλοκαίρι του 2025 είχε γίνει viral και όλοι το σιγοτραγουδούσαν έγινε μάθημα σε δημοτικό σχολείο από μικρούς μαθητές να το χρησιμοποιούν για να μάθουν γραμματική.

Στο βίντεο που δημοσίευσε μια δασκάλα δημοτικού σχολείου στα social media ακούγονται οι μικροί μαθητές να τραγουδούν τους κανόνες της γραμματικής στο ρυθμό του «Καλέ, ποιος είναι αυτός».

Το συγκεκριμένο βίντεο έχει συγκεντρώσει χιλιάδες likes, ενώ όπως τονίζει η δασκάλα, οι στίχοι ανήκουν στους μικρούς μαθητές.

