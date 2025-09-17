Η κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» συνάντησε τον Απόστολο Τσιτσιπά, ο οποίος μεταξύ άλλων, σχολίασε τη στάση του πρώην προπονητή του Στέφανου Τσιτσιπά, Γκόραν Ιβανίσεβιτς, ο οποίος είχε πει για τον Έλληνα τενίστα «σοκαρίστηκα, δεν έχω ξαναδεί πιο αγύμναστο παίκτη στη ζωή μου».

«Αθλητές σαν τον Στέφανο, είναι πάντα έτοιμοι για το restart. Το θέμα είναι να βρει τη δύναμη, να βρει ένα ρυθμό», ανέφερε αρχικά ο Απόστολος Τσιτσιπάς, o οποίος έχει επανασυνδεθεί προπονητικά με τον γιο του.

«Δεν νομίζω ότι χρειάζονται αυτά τα λόγια. Αν ήθελε να μιλήσει, θα μπορούσε να το κάνει προσωπικά στον Στέφανο, δεν χρειαζόταν δημόσια», σχολίασε για τις δηλώσεις που είχε κάνει ο Γκόραν Ιβανίσεβιτς για τον Στέφανο Τσιτσιπά, όπου είχε πει: «Θέλει, αλλά δεν κάνει τίποτα. Όλο “θέλω, θέλω”, αλλά δεν βλέπω αυτή την πρόοδο».