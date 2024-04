Είναι διάσημη, είναι ταλαντούχα, είναι όμορφη είναι το απόλυτο αστέρι! Η αμερικανίδα τραγουδοποιός Taylor Swift είναι κάτι περισσότερο από ένα pop idol της εποχής της. Είναι φτιαγμένη από το υλικό των μεγάλων σταρ και ό,τι κι αν κάνει συγκεντρώνει πάνω της τα φώτα των προβολέων.

Την Πέμπτη 4 Απριλίου κυκλοφόρησε και στα ελληνικά από τις εκδόσεις Οξύ το «Taylor Swift: Μάθε τα πάντα για το απόλυτο pop idol». Ένα βιβλίο που το περιμέναμε πώς και πώς και από τότε τραγουδάμε στο μπάνιο «Haters gonna hate, hate, hate» και «Karma is my boyfriend, Karma is a God» -για να μην πω για την κορόνα στο «Cruel Summer» που αναστενάζουν τα πλακάκια και στο διπλανό διαμέρισμα!

Το πήραμε λοιπόν στα χέρια μας το βιβλίο και δεν μπορούμε να το αποχωριστούμε!

Γκλίτερ, περισσότερο γκλίτερ!

110 σελίδες με έγχρωμες φωτογραφίες, πολύ εντυπωσιακά στιγμιότυπα από συναυλίες σε όλο τον κόσμο, μοδάτες εμφανίσεις και συνεργασίες που συζητήθηκαν! Ένα βιβλίο γεμάτο μουσική, μόδα και στιλ, με όση λάμψη και γκλίτερ χρειάζεται. Το βιβλίο είναι μια μοναδική fun εμπειρία από το φούξια εξώφυλλο έως την τελευταία σελίδα. Με μικρά κείμενα που περιγράφουν όλες τις μορφές της προσωπικότητας της Taylor Swift και όλη την ιστορία από τα παιδικά της χρόνια μέχρι σήμερα. Και να πούμε εδώ, ότι έτσι ακριβώς τα θέλουμε τα βιβλία για τα pop είδωλα που μας αρέσουν: Γυαλιστερά και χρωματιστά και διασκεδαστικά! Όχι με κουραστικά, τεράστια κείμενα και ατέλειωτες πληροφορίες που κουράζουν. Να τα λέμε κι αυτά…

Πώς ξεκίνησαν όλα…

Η σούπερ σταρ της pop Taylor Swift υπέγραψε το πρώτο της δισκογραφικό συμβόλαιο όταν ήταν μόλις δεκατεσσάρων ετών. Από τότε έχει προκαλέσει μια πραγματική επανάσταση στη μουσική βιομηχανία, έχει πουλήσει εκατομμύρια άλμπουμ παγκοσμίως, έχει καταρρίψει όλα τα μουσικά ρεκόρ συγκεντρώνοντας έναν ολόκληρο στρατό από αφοσιωμένους θαυμαστές. Αυτό διαβάζουμε στο οπισθόφυλλο του βιβλίου των εκδόσεων Οξύ. Έτσι, για να μας ανοίγει η όρεξη…

Και συνεχίζουμε: Αφού πέρασε την παιδική της ηλικία σε μία φάρμα έντεκα στρεμμάτων στο Ρέντιγκ της Πενσιλβάνια, η Taylor μετακόμισε με τη μαμά, τον μπαμπά και τον αδερφό της στο Γουαϊόμισιν. Στα έντεκά της χρόνια γράφτηκε στο τοπικό γυμνάσιο. Και δεν ήταν όλα ρόδινα… Έχει πολλές φορές μιλήσει για το πόσο δύσκολο της ήταν να ενταχθεί στο νέο σχολείο και στο νέο περιβάλλον.

Στην επόμενη σελίδα μαθαίνουμε ότι ένα από τα ομορφότερα θέματα που η Taylor συχνά αναφέρει στα τραγούδια της είναι η σχέση της με τη μητέρα της, Andrea Swift. Πρώην διευθύντρια μάρκετινγκ, η Andrea στάθηκε πάντα στο πλευρό της κόρης της και παραμένει μέρος της στενής της ομάδας. Στο «Miss Americana», το ντοκιμαντέρ της Taylor για το Netflix το 2020, η τραγουδίστρια περιγράφει την Andrea ως το «αγαπημένο της πρόσωπο στον κόσμο».

Η Taylor άρχισε να παρακολουθεί μαθήματα κιθάρας από τον τοπικό επισκευαστή υπολογιστών και μουσικό μερικής απασχόλησης Ronnie Cremer όταν ήταν περίπου δώδεκα ετών. Ερχόταν στο σπίτι της δύο φορές την εβδομάδα για να της διδάξει συγχορδίες και να τη βοηθήσει να γράψει τραγούδια. Η τραγουδίστρια είναι πλέον δεξιοτέχνης στο μπάντζο, το γιουκαλίλι και το πιάνο!

Τα υπόλοιπα είναι (pop) ιστορία!

Αν και στις πρώτες της εμφανίσεις δεν αποχωριζόταν τις καουμπόικες μπότες της και τραγουδούσε μελωδίες της country, δεν άργησε να αποκτήσει τη δικό της, μοναδικό στιλ και να γίνει το απόλυτο fashion icon! Εξάλλου, αυτό δεν σημαίνει pop; Να είσαι πιο δημοφιλείς από τους δημοφιλείς, πιο διάσημος από τους διάσημους, πιο αγαπητός από τους αγαπητούς! Και τώρα, να έχεις το πιο απίθανο βιβλίο από όλα τα υπόλοιπα που θα κυκλοφορήσουν για το είδωλό σου!

Λοιπόν, δεν θα σας πούμε άλλα. Να πάρετε το βιβλίο αμέσως! Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Να βάλετε Taylor στη διαπασών και να το απολαύσετε!

Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ