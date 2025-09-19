Αγενείς ανθρώπους συναντάμε στη δουλειά, στα μαγαζιά και τα εστιατόρια, στους δρόμους και στα μέσα μεταφοράς. Μιλάνε απότομα και επιθετικά, διακόπτουν, κατηγορούν τους άλλους για λάθη που δεν έκαναν – ή που έκαναν οι ίδιοι – και γενικά κάνουν τους υπόλοιπους ανθρώπους να νιώθουν άσχημα και άβολα χωρίς κανέναν λόγο.

Το να τους αποφύγετε δεν είναι πάντα εύκολο καθώς βρίσκονται παντού. Αυτό όμως που μπορείτε να κάνετε είναι να μάθετε πώς να τους βάζετε όρια. Και το μυστικό είναι να το κάνετε χωρίς φωνές, χωρίς καβγάδες, χωρίς να πέφτετε στο επίπεδό τους. Με τις σωστές φράσεις, μπορείτε να τους κόψετε τον αέρα, απαιτώντας σεβασμό, ευγενικά αλλά αποφασιστικά, όπως σημειώνουν ειδικοί στο CNBC.

«Φαίνεσαι εκνευρισμένος. Συμβαίνει κάτι;»

Κλασική τακτική αλλαγής κατεύθυνσης. Επικεντρώνετε τη συζήτηση στον άλλον, όχι σε εσάς. Πολλές φορές, οι άνθρωποι αντιδρούν έντονα επειδή κάτι άλλο τους απασχολεί. Αν τους δοθεί η ευκαιρία να το συνειδητοποιήσουν ή να μιλήσουν γι’ αυτό, η κατάσταση αλλάζει εντελώς. Παρόμοιες φράσεις με το «φαίνεσαι εκνευρισμένος, συμβαίνει κάτι;» είναι και η φράση «έχεις κάποιο πρόβλημα; Θέλεις να μιλήσουμε γι’ αυτό;», όπως και η ερώτηση «έκανα κάτι που σε ενόχλησε;».

«Με εκπλήσσει που νιώθεις όμορφα λέγοντας τέτοια πράγματα»

Η άμεση αντιμετώπιση της αγένειας είναι βασικό στοιχείο. Με αυτή τη φράση δείχνετε ότι τα λόγια τους είναι απαράδεκτα και ότι ίσως χρειάζεται να τα ξανασκεφτούν. Έρευνες έχουν δείξει ότι όταν υπενθυμίζουμε σε κάποιον πως είναι αγενής, συχνά συνειδητοποιεί ότι πρέπει να διορθώσει τη συμπεριφορά του.

Παρόμοιες φράσεις που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είναι: «Ακούς τον εαυτό σου αυτή τη στιγμή;» ή «Καταλαβαίνεις τι λες και πώς το λες;» ή «Συνειδητοποιείς πώς ακούγεσαι;».

«Μπορείς να το επαναλάβεις;»

Με αυτή τη φράση υπονοείτε ότι δεν σας άρεσε αυτό που ειπώθηκε. Τέτοιες απαντήσεις σταματούν τη συζήτηση και αναγκάζουν τον άλλον να ξανασκεφτεί τα λόγια του, ενώ ταυτόχρονα δείχνουν ότι δεν θα το ανεχτείτε. «Ο τρόπος που μιλάς [ή αυτά που λες] δεν βοηθάει» και «μπορείς να χαμηλώσεις τη φωνή σου [ή να αλλάξεις στάση];» είναι δύο επίσης φράσεις που μπορεί να χρησιμοποιήσετε

«Να εστιάσουμε στο να δουλέψει αυτό καλά και για τους δύο μας;»

Εδώ θέτετε όρια. Με ήρεμο τρόπο δείχνετε ότι δεν θα συνεχίσετε με την τρέχουσα κατάσταση και μετατρέπετε την αρνητική ενέργεια σε κάτι θετικό. Άλλες φράσεις που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είναι: «Μπορούμε να το συζητήσουμε πιο παραγωγικά;», «ας αφήσουμε την ένταση και ας βρούμε λύση» και «γιατί δεν το συνεχίζουμε όταν θα είμαστε καλύτερα».

«Καταλαβαίνω τι θες να πεις»

Αναγνωρίζοντας τι λέει ο άλλος, ανεξάρτητα από τον τρόπο, αποκλιμακώνετε την ένταση.

Πολλές φορές η αγένεια πηγάζει από το φόβο ότι δεν μας προσέχουν. Μια απλή αναγνώριση λύνει αυτό το πρόβλημα.

«Ξέρω ότι έχεις νεύρα. Μπορείς να μου εξηγήσεις το θέμα πιο ήρεμα;»

Εδώ δείχνετε ότι αναγνωρίζετε την ενόχληση, αλλά βάζετε και όρια. Δίνετε χώρο στον άλλον να συνεχίσει, τονίζοντας όμως ότι η συζήτηση δεν μπορεί να γίνει με αυτόν τον τόνο και τρόπο. «Άλλαξε ύφος για να μπορέσω να καταλάβω τι λες», «ξέρω ότι είσαι εκνευρισμένος, αλλά αν ηρεμήσεις θα μπορούσαμε να λύσουμε το ζήτημα», είναι δύο ακόμη παρόμοιες φράσεις.

«Σε παρακαλώ, σταμάτα»

Απλό, άμεσο και δυνατό. Μια ήρεμη, ευγενική προτροπή μπορεί να σταματήσει την αγένεια στη στιγμή. Αν απαντήσετε με τον ίδιο αγενή τρόπο, το μόνο που θα καταφέρετε είναι να το κλιμακώσετε. «Μπορείς να χαμηλώσεις λίγο τη φωνή;» είναι επίσης μια φράση που έχει το ίδιο αποτέλεσμα.

Αν όλα τα άλλα αποτύχουν…

Καμιά φορά, το πιο δυνατό όπλο είναι η σιωπή. Ένα απλό βλέμμα χωρίς καμία λέξη μπορεί να κόψει κάθε διάθεση επιθετικότητας. Δεν μπορεί κάποιος να συνεχίσει έναν καβγά όταν δεν έχει τίποτα να αντιμετωπίσει.

Και αν νιώσετε ότι η δική σας οργή ανεβαίνει και πρόκειται να απαντήσετε με τον ίδιο τρόπο, τότε το καλύτερο είναι να απομακρυνθείτε. Έτσι αποφεύγετε την κλιμάκωση και δίνετε χρόνο και στους δύο να ηρεμήσετε.