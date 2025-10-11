Σύμφωνα με τη λαϊκή ρήση… «τα μάτια δεν λένε ψέματα». Εν προκειμένω, είναι ένας εξαιρετικός καθρέφτης και της υγείας μας. Πριν ακόμα εμφανιστούν σοβαρά συμπτώματα, τα μάτια μπορούν να αποκαλύψουν προβλήματα σε όλο το σώμα,,

Μερικές φορές, ένα απλό τρέμουλο ή μια ξαφνική θαμπάδα μπορεί να είναι κάτι περισσότερο από κόπωση ή άγχος. Δείτε τι μπορεί να σημαίνουν μερικές κοινές αλλαγές στα μάτια σας, σύμφωνα με ειδικούς του WebMD – και γιατί δεν πρέπει ποτέ να τις αγνοείτε.

Ξαφνική θολή όραση

Μια απότομη και σημαντική απώλεια όρασης μπορεί να δείχνει πρόβλημα στην κυκλοφορία του αίματος προς το μάτι ή τον εγκέφαλο. Απαιτείται άμεση ιατρική φροντίδα, γιατί μπορεί να αποτρέψει σοβαρές βλάβες – ή ακόμα και να σώσει τη ζωή σας. Ακόμα κι αν η όραση επανέλθει γρήγορα, μπορεί να είναι προειδοποίηση για εγκεφαλικό ή για την αρχή μιας ημικρανίας.

Εξόφθαλμος (Προεξέχοντα Μάτια)

Η πάθηση Graves κάνει τον θυρεοειδή να απελευθερώνει υπερβολικές ορμόνες. Αυτό μπορεί να προκαλέσει προεξοχή των ματιών, διπλωπία (διπλή όραση), ακόμη και απώλεια όρασης. Συνοδεύεται συχνά από διάρροια, απώλεια βάρους και τρέμουλο στα χέρια. Η φαρμακευτική αγωγή ή η χειρουργική επέμβαση μπορούν να ελέγξουν τα επίπεδα των ορμονών, αλλά δεν θεραπεύουν την ασθένεια και συχνά δεν διορθώνουν πλήρως τα μάτια.

Θολή όραση (Μόνιμα ή Περιοδικά)

Η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια είναι μια συχνή αιτία θολής όρασης και προκαλείται από υπερβολική γλυκόζη στο αίμα. Οι μικρές φλέβες στα μάτια διαρρέουν αίμα και υγρά, με αποτέλεσμα να δυσκολεύεστε να δείτε καθαρά, ειδικά τη νύχτα. Οι γιατροί χρησιμοποιούν λέιζερ για να «σφραγίσουν» τις διαρροές και να αποτρέψουν τη δημιουργία νέων, ανεπιθύμητων αγγείων. Μπορεί να επηρεαστεί η περιφερειακή όραση, αλλά η κεντρική διορθώνεται.

Πτώση βλεφάρων

Η πτώση των βλεφάρων μπορεί να είναι ένδειξη μυασθένειας gravis, μιας αυτοάνοσης πάθησης που αποδυναμώνει τους μυς, κυρίως αυτούς των ματιών, του προσώπου και του λαιμού. Μπορεί να προκαλέσει δυσκολία στο μάσημα, στην κατάποση ή στην ομιλία. Η θεραπεία περιλαμβάνει φιλτράρισμα αίματος ή φαρμακευτική αγωγή, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτείται χειρουργική αφαίρεση του θύμου αδένα. Ωστόσο, η πτώση των βλεφάρων μπορεί να οφείλεται και σε άλλες αιτίες, οπότε χρειάζεται σωστή διάγνωση από γιατρό.

Δαχτυλίδι γύρω από τον κερατοειδή

Αν δείτε ένα γκριζόλευκο δαχτυλίδι γύρω από τον κερατοειδή, μπορεί να πρόκειται για λιπώδεις εναποθέσεις (corneal arcus). Αν είστε μεγαλύτερης ηλικίας, συνήθως δεν είναι ανησυχητικό. Όμως, αν είστε κάτω των 40, μπορεί να σημαίνει πολύ υψηλή χοληστερίνη, που χρειάζεται έλεγχο και αντιμετώπιση.

Κιτρίνισμα του λευκού των ματιών

Αν το λευκό των ματιών και το δέρμα σας κιτρινίσουν, πρόκειται για ίκτερο. Συνήθως σημαίνει ότι το ήπαρ δεν λειτουργεί σωστά και έχει αυξημένα επίπεδα χολερυθρίνης, μιας ουσίας που παράγεται όταν το συκώτι είναι φλεγμονώδες ή κατεστραμμένο.

Αιτίες μπορεί να είναι κακή διατροφή, λοιμώξεις, καρκίνος ή χρόνια κατανάλωση αλκοόλ. Η θεραπεία ποικίλλει — από αλλαγές τρόπου ζωής μέχρι φάρμακα ή ακόμη και μεταμόσχευση ήπατος. Αντίθετα, μικρές κίτρινες κηλίδες στο μάτι (όχι συνολικό κιτρίνισμα) προέρχονται συνήθως από έκθεση στον ήλιο και αφαιρούνται εύκολα με μια μικρή επέμβαση.

Τρέμουλο ματιού

Ένα τρέμουλο ή σπασμός στο βλέφαρο είναι κάτι πολύ συνηθισμένο και συνήθως ακίνδυνο. Συνδέεται με κούραση, άγχος, έλλειψη ύπνου, καφεΐνη, κάπνισμα ή αλκοόλ και περνάει μόνο του. Σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις, μπορεί να αποτελεί ένδειξη νευρολογικής πάθησης, όπως σκλήρυνση κατά πλάκας, αλλά τότε συνοδεύεται και από άλλα συμπτώματα — όπως δυσκολία στο περπάτημα, στην ομιλία ή στην ούρηση.

Νυχτερινή τύφλωση

Αν δυσκολεύεστε να δείτε σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, μπορεί να χρειάζεστε γυαλιά ή να έχετε καταρράκτη, κάτι συνηθισμένο με την ηλικία.

Στους νεότερους, όμως, η νυχτερινή τύφλωση μπορεί να δείχνει έλλειψη βιταμίνης Α. Αντιμετωπίζεται με συμπληρώματα ή με τροφές πλούσιες σε βιταμίνη Α, όπως γλυκοπατάτες, συκώτι, σπανάκι, καρότα και κολοκύθα. Σπανιότερα, μπορεί να οφείλεται σε κληρονομική πάθηση όπως η retinitis pigmentosa, που επηρεάζει τον αμφιβληστροειδή.