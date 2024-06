Ο πόνος στα γόνατα δυστυχώς είναι ένα συχνό πρόβλημα καθώς μεγαλώνουμε. Παρόλο που πολλές φορές η διαχείριση του μοιάζει εξαιρετικά δύσκολη, οι ειδικοί συστήνουν μια συγκεκριμένη άσκηση που βελτιώνει την κατάσταση στα γόνατα και ανακουφίζει από τους πόνους.

Κι αυτή δεν είναι άλλη από το ποδήλατο. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Medicine and Science in Sports and Exercise, η ποδηλασία είναι ευεργετική για την υγεία των γονάτων.

Στην έρευνα συμμετείχαν 2.607 άτομα με μέσο όρο ηλικίας τα 64 έτη. Οι συμμετέχοντες ανέφεραν τη συχνότητα ποδηλασίας κατά τη διάρκεια της ζωής τους, με τους ερευνητές να εξετάζουν την οστεοαρθρίτιδα στα γόνατά τους μέσω ακτινογραφιών. Όσοι έκαναν ποδήλατο, είτε το κανονικό σε εξωτερικό χώρο είτε το στατικό σε κλειστούς χώρους, παρουσίασαν λιγότερα περιστατικά πόνου στα γόνατα και είχαν μικρότερη πιθανότητα να αναπτύξουν οστεοαρθρίτιδα στα γόνατα.

«Η οστεοαρθρίτιδα είναι μία νόσος που επηρεάζει διάφορες αρθρώσεις, με το γόνατο να είναι η πιο κοινή, ενώ μπορεί επίσης να επηρεάσει τους γοφούς, τους αστραγάλους και τα χέρια», λέει στη Huffington Post ο Ντάνιελ Γουάιτ, αναπληρωτής καθηγητής στο τμήμα φυσιοθεραπείας και διευθυντής του Active Lab στο Πανεπιστήμιο του Ντέλαγουερ. Η οστεοαρθρίτιδα προκαλείται από τη φθορά του χόνδρου, αλλά και του οστού και της ίδιας της άρθρωσης, και συνοδεύεται από τη συγκέντρωση υγρού στο σημείο του προβλήματος. Είναι μία πολύ συνηθισμένη χρόνια πάθηση για μεσήλικες και ηλικιωμένους, με συμπτώματα τα άκαμπτα και πρησμένα γόνατα, και τους συχνούς ήχους τριβής (κρακ) όταν κινείται η άρθρωση.

Γιατί η ποδηλασία είναι ωφέλιμη για τα γόνατα

«Η πίεση που ασκείται στο γόνατο κατά την ποδηλασία είναι ένα μικρό κλάσμα της πίεσης που ασκείται όταν περπατάμε ή τρέχουμε», εξηγεί ο Γουάιτ. Ωστόσο, από την ποδηλασία «εξακολουθείτε να αποκομίζετε τα οφέλη της ενδυνάμωσης των μυών, της βελτίωσης του καρδιαγγειακού σας συστήματος, καθώς και άλλα οφέλη που συνοδεύουν την άσκηση».

Η άσκηση χαμηλής πρόσκρουσης επιβαρύνει λιγότερο τον χόνδρο του γονάτου, προσθέτει ο Μάικλ Γιανγκ, αθλητίατρος στο Jefferson Health στη Φιλαδέλφεια. «Ο χόνδρος είναι σαν μαξιλάρι, που απορροφά τους κραδασμούς», διευκρινίζει ο Γιανγκ, υπογραμμίζοντας τη φθορά του όσο μεγαλώνουμε. Υπάρχει όμως ένα καλό νέο: «Αν μπορείτε να κάνετε δραστηριότητες που ενδυναμώνουν την περιοχή, ενώ ταυτόχρονα μειώνετε την πρόσκρουση στον χόνδρο, τότε θα έχετε λιγότερο συμπτωματικό πόνο από αρθρίτιδα και θα περιορίσετε την ανάπτυξη αρθρίτιδας», λέει.

Αυτό άλλωστε επιβεβαιώνεται και από την τελευταία μελέτη. Η ποδηλασία βοηθά στην ενδυνάμωση της μυϊκής δομής γύρω από το γόνατο, βελτιώνοντας συνολικά την υγεία της άρθρωσης, λέει η Τζέσικα Τόμαζιτς, αθλητίατρος στην Cleveland Clinic.

Πόσο ποδήλατο πρέπει να κάνετε για να δείτε οφέλη στα γόνατα

Για να δείτε τα οφέλη της ποδηλασίας στην υγεία των αρθρώσεων των γονάτων σας, δεν χρειάζεται να είστε υψηλού επιπέδου ποδηλάτης που διανύει πολλά χιλιόμετρα καθημερινά. «Είτε έχετε ποδήλατο είτε επισκέπτεστε κάποιο γυμναστήριο με στατικό ποδήλατο, χρησιμοποιήστε το για 15 με 20 λεπτά, δύο ή τρεις φορές την εβδομάδα», προτείνει ο Γιανγκ.

Σύμφωνα με τον Γουάιτ, οι μελέτες δείχνουν ότι η φυσική δραστηριότητα και η άσκηση δεν είναι μόνο προληπτικές για την ανάπτυξη οστεοαρθρίτιδας στα γόνατα, αλλά μπορούν επίσης να είναι μια αποτελεσματική θεραπεία για όσους έχουν την πάθηση ή άλλο πόνο στα γόνατα.

Δημιουργήσετε ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα άσκησης

Πολλοί άνθρωποι που έχουν αρθρίτιδα, φοβούνται ότι θα επιδεινώσουν τον πόνο τους με την άσκηση, κάτι που είναι φυσικό. Αλλά αυτό δεν πρέπει να τους αποτρέπει από το να δοκιμάσουν μια προπόνηση και να απολαύσουν τα οφέλη της. Μπορείτε πάντα να μιλήσετε με τον γιατρό σας πριν ξεκινήσετε για να βρείτε το κατάλληλο για εσάς πρόγραμμα άσκησης.

Καθώς μεγαλώνουμε, η φυσική δραστηριότητα είναι το κλειδί για να καθυστερήσουμε τις επιπτώσεις της γήρανσης στους μυς και τις αρθρώσεις, πρόσθεσε ο White, «ειδικά όταν έχετε μία χρόνια νόσο, όπως η αρθρίτιδα στα γόνατα».

Ένας φυσιοθεραπευτής μπορεί να σας βοηθήσει να δημιουργήσετε ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα άσκησης για να αντιμετωπίσετε τον πόνο στα γόνατα και να τα διατηρήσετε όσο το δυνατόν πιο υγιή καθώς μεγαλώνετε.

Τι μπορείτε να διαβάσετε

Μάθετε για την αρθρίτιδα και τους ρευματισμούς

Συγγραφέας: Dr. Jennifer Worrall

Εκδότης: Ιατρικές Εκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδης