Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει το Ozempic και φάρμακα για την απώλεια βάρους που παράγει η Novo Nordisk A/S, λόγω αναφορών ότι ενδεχομένως σχετίζονται με σκέψεις αυτοκτονίας ή αυτοτραυματισμού.

Το Bloomberg αναφέρει ότι η Ιρλανδία έστειλε σχετική αναφορά στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φάρμακων και αναφέρει τρεις περιπτώσεις. Οι δύο αφορούν αυτοκτονικές σκέψεις μετά τη χρήση Saxenda και Ozempic, ενώ η τρίτη σκέψεις αυτοτραυματισμού μετά τη χρήση του Saxenda.

Ωστόσο, οι αυτοκτονικές σκέψεις και αυτοτραυματισμού δεν αναφέρονται ως πιθανές παρενέργειες στα σχετικά φυλλάδια οδηγιών των φαρμάκων, οπότε η Επιτροπή Φαρμακοεπαγρύπνησης Αξιολόγησης Κινδύνου (PRAC) του ΕΜΑ θα κάνει σχετική αξιολόγηση.

Αρχικά, θα αξιολογήσει τις πιθανές παρενέργειες σε σχέση με ασθενείς που έχουν χρησιμοποιήσει φάρμακα που περιέχουν τις δραστικές ουσίες σεμαγλουτίδη ή λιραγλουτίδη για απώλεια βάρους.

Έπειτα, θα εξετάσει κατά πόσο η αναθεώρησή του θα πρέπει να επεκταθεί και σε άλλα φάρμακα της ίδιας κατηγορίας, γνωστά ως αγωνιστές των υποδοχέων GLP-1. Το Mounjaro της Eli Lilly & Co. ανήκει στην ίδια κατηγορία φαρμάκων και άλλες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των Amgen Inc. και Pfizer Inc. αναπτύσσουν παρόμοια προϊόντα.