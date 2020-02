Κινέζος γιατρός ισχυρίζεται ότι ο κορονοϊός δεν ξεκίνησε από την αγορά της Ουχάν

Οι δηλώσεις ενός Κινέζου γιατρού δίνουν άλλη διάσταση για τον πρώτο ασθενή που προσβλήθηκε από τον κορονοϊό.

Σύμφωνα με την έκδοση του BBC στην Κίνα υπάρχουν διάφορες απόψεις για του που εντοπίστηκε το πρώτο κρούσμα του νέου κορονοϊού, Covid-19.

Όπως έχει γίνει γνωστό η θανατηφόρα «έκρηξη» του ιού ξεκίνησε από την αγορά της Ουχάν και ο κορονοϊός μεταδόθηκε στους ανθρώπους μέσω άγριων ζώων, που πωλούνται εκεί ως τρόφιμα.

Το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα εμφανίστηκε στις 8 Δεκεμβρίου, ωστόσο ο γιατρός Wu Wenjuan του νοσοκομείου Jinyintan δήλωσε στο BBC ότι ένας 70χρονος ασθενής παρουσίασε την ασθένεια την 1η Δεκεμβρίου.

«Ο ασθενής είχε εγκεφαλικό και γεροντική άνοια και η κατάσταση ήταν πολύ άσχημη», δήλωσε ο Κινέζος γιατρός. Ο ηλικιωμένος ασθενής νοσηλεύτηκε αρχικά στο νοσοκομείο της Ουχάν, ωστόσο η κατάστασή του επιδεινώθηκε και μεταφέρθηκε στο Jinyintan στις 29 Δεκεμβρίου.

Ο Wu Wenjuan είπε ότι ο ασθενής δεν είχε επισκεφτεί την αγορά της Ουχάν, καθώς τις ημέρες όπου εντοπίστηκε ο ιός ο ίδιος ήταν άρρωστος και δεν βγήκε έξω από το σπίτι.

Πάντως, όπως σημειώνεται, το BBC δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα αυτές τις πληροφορίες.

«Πιθανώς να ξεκίνησε από ερευνητικό εργαστήριο στην Ουχάν»

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που αμφισβητείται ότι ο κορονοϊός ξεκίνησε από την αγορά της Ουχάν.

Σε ερευνητικό εργαστήριο, σε απόσταση 300 μέτρων από την ψαραγορά της Ουχάν, πιστεύουν τώρα Κινέζοι επιστήμονες πως μπορεί να πρωτοεμφανίστηκε ο φονικός κορονοϊός, που έχει στοιχίσει τη ζωή πάνω από 1.700 ανθρώπων.

Δημοσίευση – βόμβα από το πανεπιστήμιο South China University of Technolog, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πεκίνο, όπως γράφει η Daily Mail, αναφέρει πως το κέντρο Wuhan Center for Disease Control (WHCDC) μπορεί να είναι εκείνο από το οποίο ξεκίνησε η εξάπλωση του ιού στην επαρχία Χουμπέι.

Το κείμενο με τίτλο «Οι πιθανές ρίζες του 2019-nCoV κορονοϊού», το οποίο υπογράφουν οι φοιτητές Botao Xiao και Lei Xiao, υποστηρίζει πως το WHCDC είχε ζώα που είχαν μολυνθεί από τον ιό στα εργαστήριά του- μεταξύ αυτών και 605 νυχτερίδες. Προσθέτει πως οι νυχτερίδες, που συνδέονται με τον κορονοϊό, επιτέθηκαν μία φορά σε έναν ερευνητή και εκείνος βρέθηκε με αίμα της νυχτερίδας στο δέρμα του.

«Οι ακολουθίες του γονιδιώματος από τους ασθενείς ήταν 96% ή 89% ίδια με τον κορονοϊό Bat CoV ZC45, που είχε αρχικά εντοπιστεί στις νυχτερίδες Rhinolophus affinis».

Στο κείμενο αναφέρεται πως ο νυχτερίδες αυτές ζουν σε απόσταση περίπου χιλίων χιλιομέτρων από την ψαραγορά της Ουχάν και πως οι πιθανότητες να πέταξαν εκεί από τις επαρχίες όπου ζουν είναι ελάχιστες.

Έτσι, οι επιστήμονες στρέφουν την προσοχή τους στις έρευνες που γίνονται στο WHCDC, που είναι σε πολύ μικρή απόσταση από την αγορά της Ουχάν.

Ένας από τους ερευνητές του Κέντρου μπήκε σε καραντίνα επί δύο εβδομάδες, αφότου βρέθηκε με αίμα νυχτερίδας στο δέρμα του. Ο ίδιος άνθρωπος μπήκε σε καραντίνα και όταν μία νυχτερίδα ούρησε πάνω του.

Αναφέρει επίσης πως βρήκε ένα ζωντανό τσιμπούρι σε μία από τις νυχτερίδες.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Daily Mail, το WHCDC είναι δίπλα και στο Union Hospital, όπου μολύνθηκαν οι πρώτοι γιατροί στο ξεκίνημα της επιδημίας.

«Είναι πιθανό ο ιός να διέρρευσε και να μόλυνε τους πρώτους ασθενείς αυτής της επιδημίας, αν και απαιτούνται στέρεες αποδείξεις σε μελλοντικές έρευνες» σημειώνεται.

Εκτός από το WHCDC, το κείμενο δεν αποκλείει ο ιός να ξεκίνησε και από το Ινστιτούτο Ιολογίας της Ουχάν. Το κείμενο καταλήγει πως «ο φονικός κορονοϊός πιθανώς ξεκίνησε από ένα εργαστήριο στην Ουχάν».