Ο βήχας και η καταρροή μπορεί να κράτησαν μόνο λίγες μέρες, αλλά οι κρυφές επιπτώσεις του Covid στα «μικρά σας κολυμβητικά» κύτταρα μπορεί να επηρεάσουν τα αγέννητα παιδιά σας.

Έρευνες που δημοσιεύθηκαν νωρίτερα φέτος συνέδεσαν τις λοιμώξεις από Covid-19 με μειωμένη ποιότητα σπέρματος, περιλαμβάνοντας χαμηλότερο αριθμό σπερματοζωαρίων, μειωμένη κινητικότητα και ποσοστό «Grade A» σπερματοζωαρίων.

Ωστόσο, μια νέα μελέτη που κυκλοφόρησε αυτόν τον μήνα δείχνει ότι ακόμη και αν ξεπεράσετε αυτά τα προβλήματα γονιμότητας, το γενετικό υλικό που έχει επηρεαστεί από τον κορoνοϊό μπορεί να μεταφέρει προβλήματα στους απογόνους σας.

Ερευνητές στην Αυστραλία μόλυναν ποντίκια με τον ιό που προκαλεί τον Covid και τους επέτρεψαν να αναπαραχθούν με θηλυκά διαπιστώνοντας ότι οι απόγονοι εμφάνιζαν υψηλότερα επίπεδα άγχους.

«Διαπιστώσαμε ότι οι απόγονοι που προέκυψαν παρουσίασαν πιο ανήσυχη συμπεριφορά σε σύγκριση με απογόνους από πατέρες που δεν είχαν μολυνθεί», δήλωσε η κύρια ερευνήτρια Ελισάβετ Κλιμάν.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Nature Communications, είναι η πρώτη που εξετάζει τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του Covid στην υγεία και την ανάπτυξη των επόμενων γενεών.

Πώς επηρεάζεται το σπέρμα

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ο ιός τροποποίησε τα μόρια RNA στο σπέρμα, τα οποία «συμμετέχουν στη ρύθμιση γονιδίων που είναι γνωστό ότι είναι σημαντικά για την ανάπτυξη του εγκεφάλου».

Όλοι οι απόγονοι από πατέρες που είχαν μολυνθεί από Covid παρουσίασαν αυτές τις επιδράσεις και τα θηλυκά, ειδικότερα, εμφάνισαν «σημαντικές αλλαγές» στον ιππόκαμπο, το τμήμα του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνο για τη μνήμη, τη μάθηση και τη ρύθμιση των συναισθημάτων.

Η ομάδα πιστεύει ότι αυτές οι αλλαγές μπορεί, σύμφωνα με την επίσης ερευνήτρια Καρολίνα Γκουμπέρτ, «να συμβάλλουν στην αύξηση του άγχους που παρατηρήσαμε στους απογόνους, μέσω επιγενετικής κληρονομικότητας και τροποποιημένης ανάπτυξης του εγκεφάλου».

Όπως αναφέρει η nypost τα ευρήματά τους υποδηλώνουν ότι η πανδημία του Covid μπορεί να έχει μακροχρόνιες επιπτώσεις στις μελλοντικές γενιές. Ωστόσο, οι ερευνητές ζήτησαν περαιτέρω μελέτες για να καθορίσουν αν οι άνθρωποι παρουσιάζουν τα ίδια αποτελέσματα.

«Αν τα ευρήματά μας ισχύουν και για τους ανθρώπους, αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει εκατομμύρια παιδιά σε όλο τον κόσμο και τις οικογένειές τους, με σημαντικές συνέπειες για τη δημόσια υγεία», δήλωσε ο επικεφαλής ερευνητής Άντονι Χάνναν.

Η ψυχική υγεία

Όσον αφορά την ψυχική υγεία στον μετα-Covid κόσμο, μελέτες δείχνουν ότι περίπου το 50% των ενηλίκων ηλικίας 18 έως 24 ετών υποφέρουν από άγχος, το οποίο χαρακτηρίζεται από υπερβολικό άγχος, φόβο και νευρικότητα που επηρεάζει την καθημερινή ζωή.

Ενώ ο Covid έχει πλήξει σημαντικά την ψυχική μας υγεία, έχει επίσης επηρεάσει ιδιαίτερα την ανάπτυξη των παιδιών.

Από την πανδημία και μετά, οι βαθμολογίες των εξετάσεων συνεχίζουν να πέφτουν μεταξύ των μαθητών που επηρεάστηκαν από τα lockdown, ενώ οι ανισότητες μεταξύ των κοινωνικοοικονομικών ομάδων συνεχίζουν να αυξάνονται.

Οι βαθμολογίες ανάγνωσης μειώθηκαν από το 2022 έως το 2024, σημειώνοντας τα χειρότερα αποτελέσματα από τότε που ξεκίνησαν οι εξετάσεις National Assessment of Educational Progress (NAEP) το 1992.

Οι εξετάσεις NAEP, που δίνονται σε μεγάλο δείγμα Αμερικανών μαθητών τετάρτης και όγδοης τάξης σε όλη τη χώρα κάθε δύο χρόνια, δείχνουν ότι το ένα τρίτο των παιδιών δεν κατόρθωσε να επιδείξει «βασικές» δεξιότητες ανάγνωσης που αναμένονται για την ηλικιακή τους ομάδα.

Μόνο οι κορυφαίοι μαθητές φαίνεται να ανακτούν το έδαφος που χάθηκε κατά τα lockdown λόγω Covid, ενώ το «χάσμα επιδόσεων» με τους χαμηλότερα αποδοτικούς μαθητές συνεχίζει να διευρύνεται.