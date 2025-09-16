Ένας κορυφαίος καρδιολόγος προειδοποιεί για τέσσερα βασικά σημάδια που μπορεί να υποδηλώνουν ότι η καρδιά χρειάζεται ιατρικό έλεγχο και τα οποία μπορούν να εμφανιστούν πολύ πριν η κατάσταση γίνει κρίσιμη.

Ο δρ Όλιβερ Γκούτμαν, σύμβουλος καρδιολόγος στο Νοσοκομείο Wellington του Λονδίνου, μιλώντας στον Independent, τόνισε ότι το πιο αναγνωρισμένο σύμπτωμα καρδιακών προβλημάτων «σπάνια μοιάζει με τον δραματικό οξύ πόνο που βλέπουμε στις ταινίες».

Αντίθετα, προειδοποίησε ότι μπορεί να είναι «διακριτικό, παραπλανητικό ή διαλείπον», δίνοντας την αίσθηση βάρους, σφιξίματος ή πίεσης. «Μερικές φορές περιγράφεται σαν μια ζώνη που σφίγγει το στήθος», εξήγησε.

Τα συμπτώματα της στηθάγχης

Ο δρ Γκούτμαν σημείωσε ότι ο πόνος μπορεί να εκδηλωθεί ως «κάψιμο ή πόνος που μοιάζει με καούρα ή δυσπεψία», ένα σύμπτωμα που βιώνουν εκατομμύρια Βρετανοί. Ο πόνος, όπως είπε, μπορεί να αντανακλάται στα χέρια (συχνά το αριστερό), στους ώμους, στον λαιμό, στη γνάθο ή στην πλάτη.

Αυτά τα συμπτώματα μπορεί να αποτελούν ένδειξη στηθάγχης, μιας καρδιακής πάθησης που προκαλείται από μειωμένη ροή αίματος στην καρδιά, συχνά λόγω σκλήρυνσης και στένωσης των αρτηριών.

«Αν και η στηθάγχη δεν είναι έμφραγμα, αποτελεί ένδειξη στεφανιαίας νόσου και αυξάνει τον κίνδυνο εμφράγματος εάν δεν αντιμετωπιστεί», προειδοποίησε. Αν συνοδεύεται από ναυτία, εφίδρωση, ζάλη ή άγχος, μπορεί να σημαίνει ότι η καρδιά βρίσκεται υπό πίεση.

Δύσπνοια στην καθημερινότητα

Επόμενο σημάδι που υπογράμμισε ο καρδιολόγος είναι η δύσπνοια. Αν και είναι φυσιολογικό να νιώθει κανείς λαχανιασμένος μετά από έντονη άσκηση, «η δύσπνοια κατά τη διάρκεια απλών καθημερινών δραστηριοτήτων μπορεί να σημαίνει ότι η καρδιά δυσκολεύεται να αντλήσει αποτελεσματικά το αίμα».

Συμπτώματα που πρέπει να κινητοποιήσουν είναι η αδυναμία λήψης βαθιάς ανάσας σε κατάσταση ηρεμίας, το ξαφνικό ξύπνημα τη νύχτα με λαχάνιασμα, η ανάγκη για περισσότερα μαξιλάρια, ώστε να μπορεί κανείς να κοιμηθεί άνετα, καθώς και συνοδευτικά φαινόμενα όπως βήχας και φτάρνισμα.

«Δώστε προσοχή σε δύσπνοια που επιδεινώνεται μέρα με τη μέρα ή που περιορίζει απλές δραστηριότητες», ανέφερε. Για παράδειγμα, δυσκολία στην ανάβαση μιας σκάλας που παλαιότερα ήταν εύκολη, αίσθηση λαχανιάσματος όταν τακτοποιεί κάποιος ρούχα ή ξαφνικό λαχάνιασμα όταν σκύβει να δέσει τα παπούτσια του.

Αυτό, όπως εξήγησε, μπορεί να οφείλεται σε συσσώρευση υγρών στους πνεύμονες, κατάσταση που σχετίζεται με καρδιακή ανεπάρκεια.

Επίμονη κόπωση και αδυναμία

Ο δρ Γκούτμαν επεσήμανε ότι η κόπωση ή η αδυναμία μπορεί επίσης να αποτελούν πρώιμα σημάδια καρδιακών προβλημάτων. «Όλοι κουράζονται κάποια στιγμή, όμως η κόπωση καρδιακής φύσης είναι επίμονη, έντονη και δεν υποχωρεί με την ξεκούραση», τόνισε.

Μπορεί να εκδηλωθεί με «αίσθημα εξάντλησης» μετά από απλές δουλειές του σπιτιού, όπως το σκούπισμα, το πλύσιμο των πιάτων, μια μικρή βόλτα, ή ξαφνική αδυναμία που δυσκολεύει καθημερινές δραστηριότητες, όπως όταν μεταφέρουμε σακούλες με ψώνια.

Η χαμηλή ενέργεια μπορεί επίσης να προκαλεί δυσκολία στη συγκέντρωση ή στην εκτέλεση νοητικών εργασιών, καθώς και αδυναμία ολοκλήρωσης απλών προγραμμάτων άσκησης χωρίς έντονη κόπωση.

«Αυτό συμβαίνει επειδή η καρδιά δεν αντλεί επαρκές οξυγονωμένο αίμα στους μυς και τα όργανα», εξήγησε. Ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι, όπως πρόσθεσε, «οι γυναίκες μπορεί να παρατηρήσουν ασυνήθιστη κόπωση ως ένα από τα πρώτα σημάδια καρδιοπάθειας, συχνά χωρίς το κλασικό σύμπτωμα του πόνου στο στήθος».

Αρρυθμίες και αίσθημα παλμών

Τέλος, ο καρδιολόγος υπογράμμισε ότι, αν και δεν χρειάζεται ο καρδιακός ρυθμός να είναι απόλυτα κανονικός, «οι συχνές αρρυθμίες ή οι έντονες αισθήσεις παλμών δεν πρέπει να αγνοούνται».

«Σημάδια που πρέπει να προσέξει κανείς είναι το “φτερούγισμα” ή οι “παραλείψεις” χτύπων στο στήθος και οι ξαφνικοί έντονοι ή γρήγοροι καρδιακοί παλμοί ακόμα και σε ηρεμία», είπε.

«Επίσης, αναζητήστε αισθήματα σαν η καρδιά να “αναπηδά” ή να “χτυπά” απροσδόκητα ή επεισόδια που διαρκούν από μερικά δευτερόλεπτα έως αρκετά λεπτά και μπορεί να επαναλαμβάνονται πολλές φορές μέσα στην ημέρα», συμπλήρωσε.

Αυτές οι διαταραχές μπορεί να γίνουν αντιληπτές, ενώ κάποιος κάθεται ή διαβάζει, ενώ οι παραλείψεις χτύπων μπορούν να προκαλέσουν στιγμές ζάλης ή αίσθηση λιποθυμίας.

«Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να υποδηλώνουν αρρυθμίες, όπως κολπική μαρμαρυγή, η οποία αυξάνει τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου και καρδιακής ανεπάρκειας», ανέφερε. «Μερικές αρρυθμίες είναι αθώες, αλλά τα επίμονα ή σοβαρά επεισόδια πρέπει να αξιολογούνται με ηλεκτροκαρδιογράφημα ή άλλες εξετάσεις παρακολούθησης της καρδιάς».

Ολοκληρώνοντας, τόνισε: «Οι τακτικοί έλεγχοι, η διαχείριση του τρόπου ζωής και η έγκαιρη αναγνώριση των λεπτών συμπτωμάτων είναι ουσιώδη για τη διατήρηση της υγείας της καρδιάς. Η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία μπορεί να σώσει ζωές».