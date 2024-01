Ένα λίτρο εμφιαλωμένου νερού μπορεί να περιέχει κατά μέσο όρο 240.000 κομμάτια πλαστικού, μερικά από τα οποία είναι τόσο μικροσκοπικά που μπορούν να εισέλθουν στην κυκλοφορία του αίματος και σε όργανα όπως η καρδιά και ο εγκέφαλος, σύμφωνα με μια νέα μελέτη. Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Proceedings of the National Academy of Sciences στις 8 Ιανουαρίου, βρήκε έως και 100 φορές περισσότερα πλαστικά σωματίδια στο εμφιαλωμένο νερό από ό,τι είχε καταγραφεί προηγουμένως, χάρη σε ένα εργαλείο που χρησιμοποιεί λέιζερ για την ανάλυση της χημικής σύνθεσης των δειγμάτων.

Αυτά τα μικροσκοπικά κομμάτια πλαστικού, γνωστά ως μικρο- και νανοπλαστικά, έχουν βρεθεί στους ωκεανούς, στην κορυφή του Έβερεστ και στην κυκλοφορία του αίματος των ανθρώπων τα τελευταία χρόνια.

Το μέγεθος των μικροπλαστικών κυμαίνεται από πέντε χιλιοστά έως ένα μικρόμετρο, δηλαδή το ένα εκατομμυριοστό του μέτρου. Ενδεικτικά, μια ανθρώπινη τρίχα έχει διάμετρο περίπου 70 μικρόμετρα. Τα νανοπλαστικά είναι ακόμη μικρότερα, με μέγεθος μικρότερο από ένα μικρόμετρο. Μετρούνται σε νανόμετρα ή δισεκατομμυριοστά του μέτρου.

3 δημοφιλείς μάρκες νερού βρέθηκαν να περιέχουν εκατοντάδες χιλιάδες μικροσκοπικά πλαστικά κομμάτια

Οι ερευνητές εξέτασαν τρεις δημοφιλείς μάρκες εμφιαλωμένου νερού που πωλούνται στις ΗΠΑ, τις οποίες δεν κατονόμασαν, αναλύοντας πλαστικά σωματίδια μεγέθους έως και 100 νανομέτρων. Βρήκαν από 110.000 έως 370.000 πλαστικά σωματίδια σε κάθε λίτρο και 240.000 κατά μέσο όρο. Το 90% ήταν νανοπλαστικά, ενώ τα υπόλοιπα ήταν μικροπλαστικά. «Το νέο εργαλείο που τελειοποιήθηκε σε αυτή τη μελέτη, μας ανοίγει, ουσιαστικά, ένα νέο παράθυρο για να αποκαλύψουμε τον αόρατο κόσμο των νανοπλαστικών», δήλωσε στο Business Insider ο Beizhan Yan, συν-συγγραφέας της μελέτης και χημικός περιβάλλοντος.

Οι πιθανοί κίνδυνοι για την υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν από τα πλαστικά σωματίδια είναι άγνωστοι, αλλά οι ειδικοί σπεύδουν να μάθουν περισσότερα. Στο μεταξύ, συνιστούν να μειωθεί η χρήση πλαστικών όπου είναι δυνατόν. Φοβούνται ότι θα μπορούσαν να φέρουν τοξίνες και συνθετικά υλικά στο σώμα, προκαλώντας φλεγμονή και άλλα προβλήματα στο αγγειακό, ενδοκρινικό και αναπαραγωγικό σύστημα, μεταξύ άλλων.

«Αν υπήρχαν σοβαρές επιπτώσεις από τα νανοπλαστικά, θα το είχαμε ήδη καταλάβει. Απλώς είμαστε δια βίου εκτεθειμένοι σε αυτά, και έτσι τα συσσωρεύσουμε στον οργανισμό μας σε επίπεδα που μπορεί να υπερβαίνουν το όριο για ορισμένες ασθένειες», δήλωσε ο καθηγητής Dick Vethaak, ομότιμος καθηγητής ποιότητας νερού και υγείας στο Πανεπιστήμιο VU του Άμστερνταμ και στο Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης, στην Ολλανδία.

Πώς να μειώσετε την έκθεση σε πλαστικά σωματίδια

Είναι ευρέως αποδεκτό ότι τα νανοπλαστικά είναι πιο επικίνδυνα από τα μικροπλαστικά, επειδή το μέγεθός τους σημαίνει ότι μπορούν εύκολα να διεισδύσουν στον οργανισμό. Ο Vethaak είπε ότι οι άνθρωποι πρέπει να λαμβάνουν μέτρα για να μειώσουν τη χρήση μικρο- και νανοπλαστικών. Ο Vethaak μοιράστηκε τρεις τρόπους για να αποφύγετε την έκθεση σε αυτά:

Αποφύγετε τα τρόφιμα και τα ποτά που είναι συσκευασμένα σε πλαστικό μιας χρήσης. Για τα ποτά, είναι προτιμότερο να τα πίνετε από γυάλινο μπουκάλι.

Μην ζεσταίνετε ποτέ τίποτα σε πλαστικό δοχείο. Όταν το πλαστικό θερμαίνεται, μπορεί να απελευθερώσει φορτία σωματιδίων.