Από το Master Chef, στην κουζίνα του ΙΕΚ ΑΛΦΑ Αθήνας για δωρεάν σεμινάριο Μαγειρικής

Από το… Master Chef 2 και το ξενοδοχείο Sofitel Portes Des Sevres στο Παρίσι, ο chef Γιώργος Φασιλής έρχεται στο ΙΕΚ ΑΛΦΑ Αθήνας, αύριο, Παρασκευή 15 Μαρτίου στις 14.00, ως προσκεκλημένος εισηγητής του δωρεάν σεμιναρίου Μαγειρικής, με θέμα «Μεσογειακή Δημιουργική Κουζίνα»!

Το δωρεάν σεμινάριο Γαστρονομίας πραγματοποιείται στο πλαίσιο της 2ης Εβδομάδας Σεμιναρίων Μαγειρικής του EDUCATION FESTIVAL 2019, του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού φεστιβάλ σε Ελλάδα και Ευρώπη, που συνδιοργανώνουν οι κορυφαίοι εκπαιδευτικοί φορείς ΙΕΚ ΑΛΦΑ και MEDITERRANEAN COLLEGE.

Μετά από ένα 10ετές ταξίδι δωρεάν εκπαίδευσης γεμάτο πολύτιμες γνώσεις και εμπειρίες, το ΕDUCATION FESTIVAL, η μεγάλη αυτή πρωτοβουλία των ΙΕΚ ΑΛΦΑ και Mediterranean College που έγινε γρήγορα η αγαπημένη εκπαιδευτική συνήθεια της νεολαίας, έρχεται φέτος για 11η χρονιά, με άξονες το μότο «Believe in Holistic Education» και το σύνθημα «Follow your festival-Follow your future».

Κάνε ΤΩΡΑ δωρεάν κράτηση θέσης για το σεμινάριο με τον chef Γιώργο Φασιλή εδώ.

