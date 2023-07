#EMSR675 #Rhodes #Ροδος wildfire in #Greece🇬🇷



Our #RapidMappingTeam delivered its 3⃣rd Monitoring Product



An updated product is planned for this evening covering a larger Area of Interest



🔽Evolution of the burnt areas over time



More athttps://t.co/czRrf2yDub#Ροδοςπυρκαγια pic.twitter.com/s6uRWrGL9n