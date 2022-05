Απέναντι από την Κατερίνα Καινούργιου βρέθηκε καλεσμένος ο Πέτρος Κουσουλός, στην εκπομπή «Super Κατερίνα» το μεσημέρι της Τετάρτης (04/05) και αναφέρθηκε στις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση της Πάτρας και τις έρευνες για τους θανάτους της Ίριδας και της Μαλένας.

«Οι πρώτες ιατροδικαστικές έρευνες είναι σαν να μην υπάρχουν. Η Ίριδα κατέληξε από αγενεσία φλεβόκομβου. Όλα επαναξιολογούνται εκεί που κατατείνουν οι δικές μου πληροφορίες είναι ότι υπήρξε εγκληματική ενέργεια και επήλθε ασφυκτικός θάνατος» ανέφερε αρχικά ο Πέτρος Κουσουλός.

«Αυτό που είναι το φλέγον είναι να γίνουν τα πράγματα όπως πρέπει κι να αποδοθεί δικαιοσύνη. Αυτές οι φωτογραφίες υπήρχαν στα εγκληματολογικά της Πάτρας σύμφωνα με τις πληροφορίες μου έπρεπε να έχουν σταλεί στη δικογραφία, παρ΄όλα αυτά παρέπεσαν με αποτέλεσμα να μην φτάσουν ποτέ στην Αθήνα. Μέχρι την Κυριακή δεν ήταν στην Αθήνα, τώρα νομίζω τις έχουν λάβει» τόνισε στην συνέχεια ο δημοσιογράφος.

Σε ότι αφορά τις φωτογραφίες που δημοσίευσε ο Πέτρος Κουσουλός στην εφημερίδα της οποίας είναι εκδότης, υπογράμμισε πως: «Είπαν ότι έχω κάνει photoshop στις φωτογραφίες, ότι πλήρωσα για να τις πάρω. Τίποτα από όλα αυτά δεν ισχύει. Εμείς δεν βγάλαμε το πρόσωπό της, αναδείξαμε τα ευρήματα».

Η σχέση του Μάνου Δασκαλάκη με τη Ρούλα Πισπιρίγκου

Σχολιάζοντας την σχέση Μάνου Δασκαλάκη και Ρούλας Πισπιρίγκου, ο δημοσιογράφος αναίρεσε την ειδυλλιακή σχέση που ήθελε το ζευγάρι να βγαίνει προς τα έξω.

«Ήταν μία σχέση on and off, υπήρχαν σκιές σε όλο αυτό. Κάθε φορά που υπήρχε μία κόντρα, “έφευγε” ένα παιδί και πάθαινε ανακοπή η Τζωρτζίνα. Προσπαθούσε να γυρίσει τον άνδρα της σπίτι και το επιτύγχανε» σχολίασε ο Πέτρος Κουσουλός.