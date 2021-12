«Τη νέα δυναμική καμπάνια του Υπουργείου Τουρισμού και του ΕΟΤ», η οποία «προβάλλει τη μοναδική ομορφιά των Ελληνικών ηπειρωτικών προορισμών και τις πλούσιες εμπειρίες που μπορούν να απολαύσουν οι επισκέπτες μας στην ενδοχώρα», με κεντρικό μήνυμα «Greece does have a winter» και υπογραφή «το motto της επιτυχημένης κεντρικής καμπάνιας, “All you want is Greece“» παρουσίασε την Τρίτη ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού.

Πρόκειται «για καμπάνια εστιασμένη στην προβολή του χειμερινού τουρισμού, με παράλληλη ανάδειξη του φυσικού κάλλους της χώρας μας και των δραστηριοτήτων που συνθέτουν το τουριστικό προϊόν, το οποίο η Ελλάδα διαθέτει και κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Με όχημα τις αξίες της αυθεντικότητας, της ξεχωριστής ταυτότητας, της ελληνικής παράδοσης αλλά και της ασφάλειας, προβάλλονται η ελληνική ύπαιθρος, η γαστρονομία αλλά και οι δραστηριότητες στη φύση, με στόχο να γνωρίσει το ευρύ κοινό, μια Ελλάδα πέρα από τα νησιά της (islands): Την Ελλάδα των ηπειρωτικών περιοχών (mainlands)!

Η χώρα μας, ο αγαπημένος τουριστικός προορισμός εκατομμυρίων επισκεπτών, έχει ήδη αποδείξει ότι αποτελεί κορυφαία επιλογή για καλοκαιρινές διακοπές.

Ωστόσο, η Ελλάδα είναι πολλά περισσότερα από το καλοκαίρι της και αυτό ακριβώς σκοπεύει να αναδείξει αυτή η καμπάνια.

“Greece has a winter too“, ανακοινώνει η νεαρή γυναίκα, πρωταγωνίστρια της ταινίας, η οποία έχει αναλάβει μια αποστολή καθόλου εύκολη. Να γνωρίσει στους ταξιδιώτες τον ελληνικό χειμώνα και τα mainlands, τις ελληνικές “ηπειρωτικές περιοχές”, το όνομα που έδωσε η καμπάνια στην ηπειρωτική χώρα. Οι “ηπειρωτικές περιοχές” είναι πολλές, διαφέρουν η μία από την άλλη και όλες προσφέρουν πλήθος δυνατοτήτων και εμπειριών για την ικανοποίηση κάθε προσδοκίας. Βόλτες με ποδήλατα στις χιονισμένες πλαγιές, πτήσεις με αλεξίπτωτο πλαγιάς (paragliding), rafting, αλλά και γευστικά παραδοσιακά πιάτα στη θαλπωρή ενός ξενώνα, είναι μόνο μερικές από αυτές!

Η καμπάνια, διάρκειας 4 μηνών, θα αναπροσαρμόζεται σε πραγματικό χρόνο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας στις αγορές – στόχους, στις οποίες περιλαμβάνονται: Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Δανία, Σουηδία, Πολωνία και το Ισραήλ.

Επιπλέον, θα εμπλουτιστεί με ειδικά δημιουργικά και για την προβολή των μεγάλων αστικών προορισμών (Αθήνα- Θεσσαλονίκη)», αναφέρει η ίδια ανακοίνωση.

Επισημαίνεται πως το δημιουργικό και η παραγωγή της καμπάνιας αποτελεί ευγενική χορηγία του Ιδρύματος Ωνάση στο Υπουργείο Τουρισμού.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Η Ελλάδα ως τουριστικός προορισμός για όλο το έτος

O Υπουργός Τουρισμού κ. Βασίλης Κικίλιας σημείωσε: «Για πρώτη φορά, ο διακηρυγμένος στόχος της άμβλυνσης του υψηλού βαθμού εποχικότητας και της γεωγραφικής συγκέντρωσης των επισκεπτών, αποκτά απτά χαρακτηριστικά στον τομέα της προβολής και προώθησης του ελληνικού τουριστικού προϊόντος μέσω της πρώτης καμπάνιας του ΕΟΤ για τον χειμερινό τουρισμό. Η καμπάνια έρχεται σε μια δύσκολη στιγμή πανευρωπαϊκά λόγω της μετάλλαξης, αλλά στόχος μας είναι να υποστηρίξουμε τους χειμερινούς μας προορισμούς που έχουν δοκιμαστεί δυσανάλογα κατά τα τελευταία δύο χρόνια. Ταυτόχρονα η καμπάνια θα έχει ένα δυναμικό χαρακτήρα, που θα παρακολουθεί τις εξελίξεις αναφορικά με τις αγορές στόχους. Θέλω να ευχαριστήσω το Ίδρυμα Ωνάση που στέκεται αρωγός στην προσπάθεια δημιουργίας αξίας για την ελληνική κοινωνία, μέσω της χορηγίας προς στο Υπουργείο Τουρισμού για την εν λόγω παραγωγή, όπως και των επόμενων παραγωγών για τον εσωτερικό τουρισμό, το city break, αλλά και την μεγάλη μας καμπάνια για το καλοκαίρι».

Ο Γενικός Γραμματέας του Ε.Ο.Τ. Δημήτρης Φραγκάκης επεσήμανε: «Η νέα στρατηγική του ΕΟΤ αντιμετωπίζει όλη την Ελλάδα ως ένα εν δυνάμει τουριστικό προορισμό καθ΄ όλη την διάρκεια του έτους. Κινούμενοι σε αυτή την λογική, ξεκινάμε την πρώτη καμπάνια, η οποία αφορά τους ηπειρωτικούς προορισμούς της χώρας μας, οι οποίοι διαθέτουν όλες τις προϋποθέσεις για να πρωταγωνιστήσουν στον χειμερινό τουρισμό. Κάνουμε πράξη την βούλησή μας να αναδείξουμε την χώρα μας πέρα από το γνωστό μοντέλο «ήλιος- θάλασσα» και να ενισχύσουμε προορισμούς και επιχειρήσεις που προσφέρουν μοναδικές χειμερινές εμπειρίες. Θέλω να ευχαριστήσω το Ίδρυμα Ωνάση για την ευγενική του συνεισφορά, η οποία είναι αποφασιστικής σημασίας σε αυτήν την μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Σε λίγες εβδομάδες θα ξεκινήσουμε και την επόμενη καμπάνια μας στο εξωτερικό που θα αφορά city break προορισμούς, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο την εικόνα της χώρας μας ως χειμερινού προορισμού στις αγορές που μας ενδιαφέρουν».