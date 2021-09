Είναι ίσως μία από τις σημαντικότερες και σπουδαιότερες αποφάσεις που καλείται να πάρει ένας άνθρωπος στη ζωή του. Ο λόγος, φυσικά, για το αντικείμενο των σπουδών το οποίο θεμελιώνει όχι μόνο τις επιστημονικές βάσεις, αλλά τις αξίες και τον τρόπο σκέψης του.

Ένα πτυχίο είναι τόσο σημαντικό, όσο και το εκπαιδευτικό ίδρυμα που το προσφέρει. Γι΄ αυτό το λόγο εκτός από το πεδίο των σπουδών, στη ζυγαριά της απόφασης χρειάζεται να υπολογίσουμε και το κατάλληλο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Το επίπεδο των σπουδών, η επιστημονική κατάρτιση του ακαδημαϊκού προσωπικού, ακόμα και οι εγκαταστάσεις αποτελούν κριτήρια.

Αν κάποιος μπει στη διαδικασία να αναζητήσει ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα που να συνδυάζει όλα τα παραπάνω, αργά ή γρήγορα, θα οδηγηθεί στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο. Πρόκειται για το μεγαλύτερο Κολλέγιο Πανεπιστημιακών Σπουδών στην Ελλάδα, αφού συνεργάζεται με 7 κορυφαία Διεθνή Πανεπιστήμια, προσφέροντας με αυτό τον τρόπο περισσότερα από 70 Bachelors, Masters και Διδακτορικά. Όλα αυτά με το κύρος που του προσδίδουν περισσότερες από 30 πιστοποιήσεις από τους πιο έγκριτους φορείς και οργανισμούς.

Oxford Brookes University, University of East London, Solent University, Ecole hôtelière de Lausanne, Queen Margaret University, University of Arizona και University of Portsmouth εμπιστεύονται το Μητροπολιτικό Κολλέγιο και προσφέρουν στους φοιτητές του τίτλους σπουδών με διεθνή αναγνώριση, αφού απονέμονται απευθείας από τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια.

Ως αποτέλεσμα, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο προσφέρει σύγχρονα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της ελληνικής και διεθνούς αγοράς εργασίας, σε ένα μεγάλο εύρος επιστημονικών πεδίων που θα καλύψουν και τους πιο απαιτητικούς.

Ξεκινάμε με το γεγονός ότι για πρώτη φορά στην Ελλάδα δίνεται η δυνατότητα να σπουδάσεις στο Oxford Brookes University, το κορυφαίο Πανεπιστήμιο με έδρα την Οξφόρδη της Μ. Βρετανίας. Το Νο1 σύγχρονο Πανεπιστήμιο στη Μεγάλη Βρετανία (βάσει του Διεθνούς Πίνακα Κατάταξης Πανεπιστημίων QS Ranking 2021, Top 50 under 50) προσφέρει μεταξύ άλλων τη δυνατότητα απόκτησης πτυχίων στους τομείς της Πληροφορικής, της Υγείας, του Τουρισμού και της Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Η λίστα με τις ακαδημαϊκές συνεργασίες του Μητροπολιτικού Κολλεγίου συνεχίζεται με το Queen Margaret University, ένα Βρετανικό Πανεπιστήμιο το οποίο διακρίνεται για την τεχνογνωσία του στις επιστήμες Υγείας. Τα προγράμματα σπουδών που μπορεί να παρακολουθήσει κανείς εκτείνονται από τους πιο περιζήτητους τομείς στην Υγεία και φτάνουν μέχρι τη Δημοσιογραφία και τη Σκηνοθεσία

Όσοι επιθυμούν να ασχοληθούν με τον κλάδο του Τουρισμού και της Φιλοξενίας, θα χαρούν να μάθουν ότι, πλέον, μπορούν να αποκτήσουν πτυχίο από την Ecole hôtelière de Lausanne, τη Νο1 Ξενοδοχειακή Σχολή στον κόσμο. Μετρώντας 125 χρόνια, αποτελεί παγκόσμιο σημείο αναφοράς στην ξενοδοχειακή εκπαίδευση και το δίκτυο των αποφοίτων της, είναι το μεγαλύτερο, πιο έμπειρο επαγγελματικά και κοινωνικά δραστήριο δίκτυο αποφοίτων Ξενοδοχειακών Σπουδών στον κόσμο.

Σίγουρα αξίζει μια αναφορά στη συνεργασία του Μητροπολιτικού Κολλεγίου με το Βρετανικό University of East London. Πρόκειται για ένα πανεπιστήμιο που ιδρύθηκε το 1898, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει πάψει να διακρίνεται ως ένα σύγχρονο διεθνές Πανεπιστήμιο. Ενδεικτικά θα αναφέρουμε ότι είναι 1 από τα 20 Βρετανικά Πανεπιστήμια των οποίων οι απόφοιτοι κατέχουν θέσεις CEO (Business Leader Magazine). Επίσης, κατατάσσεται 1ο για την ποιότητα και επίδρασή της έρευνας του και «διεθνώς άριστο» για το 45% του όγκου των δραστηριοτήτων του (Research Excellence Framework/REF 2021). Φοιτώντας στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο, μπορεί κανείς να αποκτήσει πτυχίο από το University of East London σε ψυχολογία, παιδαγωγικά, προπονητική, digital marketing. Με άλλα λόγια, σε επιστήμες τόσο «παραδοσιακές», όσο και πιο σύγχρονες.

Από την ακαδημαϊκή χρονιά 2021-2022, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο συνεργάζεται με το University of Arizona. Έτσι, σού δίνει τη μοναδική ευκαιρία για μεταπτυχιακές σπουδές σε ένα από τα 100 καλύτερα Πανεπιστήμια στον κόσμο, σε μια πληθώρα εξειδικεύσεων. Οι online φοιτητές απολαμβάνουν μία μοναδική εμπειρία φοίτησης, μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας τελευταίας τεχνολογίας, που περιλαμβάνει: συνεργατικά και πρακτικά μαθήματα, εξατομικευμένη ακαδημαϊκή συμβουλευτική, tutoring, μέντορες επιτυχίας και άλλα πολλά.

Οι συνεργασίες με κορυφαία διεθνή πανεπιστήμια και το μεγάλο εύρος εξειδίκευσης που προσφέρει το Μητροπολιτικό Κολλέγιο δεν αποτελούν τα μόνα δυνατά του στοιχεία. Το Κολλέγιο ξεχωρίζει επίσης για το διακεκριμένο ακαδημαϊκό προσωπικό του, τις σύγχρονες εγκαταστάσεις του (8 υπερσύγχρονα campuses) και τη δυνατότητα φοίτησης σε 8 σημεία στην Ελλάδα (στο κέντρο της Αθήνας, στο Μαρούσι, στον Πειραιά, στη Θεσσαλονίκη, στο Ηράκλειο Κρήτης, στη Ρόδο, στη Λάρισα και στην Πάτρα).

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του Μητροπολιτικού Κολλεγίου αποτελούν ορόσημα της ποιότητας των σπουδών που προσφέρει και πληρούν τις προδιαγραφές Πανεπιστημίων του εξωτερικού. Όλα τα campuses του Κολλεγίου διαθέτουν πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια για κάθε ειδικότητα, αίθουσες διδασκαλίες, αμφιθέατρο, χώρους αναψυχής, αθλητικές εγκαταστάσεις που δημιουργούν τις ιδανικές προϋποθέσεις και τις συνθήκες για ένα άρτιο εκπαιδευτικό αποτέλεσμα.

Το μεγάλο εύρος επιλογών, η δυνατότητα απόκτησης πτυχίου με διεθνείς προδιαγραφές, οι εξαιρετικές προοπτικές απασχόλησης και άμεσης επαγγελματικής αποκατάστασης, καθώς και η υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων πανεπιστημιακών προγραμμάτων και το διακεκριμένο ακαδημαϊκό προσωπικό, αποτελούν τους βασικότερους λόγους που οδηγούν πολλούς νέους και τους γονείς τους, στην απόφαση να επιλέξουν Πανεπιστημιακές Σπουδές στο Μητροπολιτικό κολλέγιο.

Εσύ είσαι έτοιμος να κάνεις το όνειρο σου πραγματικότητα και να ακολουθήσεις το μέλλον που πάντα οραματιζόσουν;

Περισσότερες πληροφορίες για το κάθε συνεργαζόμενο Πανεπιστήμιο και λίστα με όλα τα προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Μητροπολιτικό Κολλέγιο θα βρείτε στο mitropolitiko.edu.gr.