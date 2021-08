Κάθε χρόνο οι νέοι καλούνται να λάβουν μια σημαντική απόφαση που αφορά το ακαδημαϊκό τους μέλλον, μια δύσκολη και αβέβαιη διαδικασία που μπορεί να καθορίσει σε μεγάλο βαθμό και την επαγγελματική τους πορεία. Και μπορεί η «σωστή» επιλογή σπουδών για τον καθένα να εξαρτάται από τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά του, όμως εξίσου σημαντική είναι και η επιλογή του κατάλληλου εκπαιδευτικού ιδρύματος που θα προσφέρει τα απαραίτητα εφόδια στους σπουδαστές, ανοίγοντας τον «δρόμο» για ένα μέλλον γεμάτο ευκαιρίες.

Πριν, λοιπόν, αποφασίσετε την κατεύθυνση σπουδών που θέλετε να ακολουθήσετε, αξίζει να ανακαλύψετε τα προνόμια του City Unity College, που ιδρύθηκε στη χώρα μας το 1999 ως παράρτημα του City University of Seattle και από το 2012 λειτουργεί ως Κολλέγιο Πανεπιστημιακών Σπουδών, προσφέροντας μια ευρεία γκάμα Προπτυχιακών, Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών προγραμμάτων σπουδών.

Γι’ αυτό κι εμείς συγκεντρώσαμε τους κορυφαίους λόγους για τους οποίους το City Unity College αποτελεί την κορυφαία επιλογή για σπουδές στη χώρα μας:

Γιατί το City Unity College είναι το πιο κεντρικό κολλέγιο της Αθήνας

Στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, σε απόσταση αναπνοής από το Σύνταγμα και με εύκολη πρόσβαση με όλα τα μέσα μεταφοράς, εκεί που χτυπά η καρδιά της πόλης, βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του City Unity College. Τηρώντας τις προδιαγραφές που έχουν οριστεί από το Υπουργείο Παιδείας και τα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια του εξωτερικού, το Κολλέγιο Πανεπιστημιακών Σπουδών διαμόρφωσε και εξόπλισε υπερσύγχρονους χώρους με αίθουσες διδασκαλίας, ειδικά σχεδιασμένα εργαστήρια, δανειστική βιβλιοθήκη, αλλά και έναν πολυχώρο-café για τους σπουδαστές και τους καθηγητές του κολλεγίου.

Γιατί προσφέρει Bachelors και Masters με αυξημένη ζήτηση στην αγορά εργασίας

Οι ραγδαίες αλλαγές που συντελούνται στην αγορά εργασίας, δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για σίγουρες προβλέψεις για το μέλλον. Υπάρχουν, όμως, ορισμένοι κλάδοι που παρά την οικονομική κρίση των προηγούμενων ετών και τις δυσκολίες που ανέκυψαν εν μέσω της πανδημίας της COVID-19, εξακολουθούν να προσφέρουν άριστες προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης. Το City Unity College προσφέρει πανεπιστημιακές σπουδές με σύγχρονα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σε τομείς όπως η Ναυτιλία, η Πληροφορική, η Διοίκηση Επιχειρήσεων, η Φυσική Αγωγή και οι Τουριστικές Σπουδές που υπόσχονται άμεση απορρόφηση στην αγορά εργασίας.

Για τη συνεργασία με καταξιωμένους φορείς

Το City Unity College διατηρεί μακρόχρονη συνεργασία με κορυφαία εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού, δίνοντας στους φοιτητές του τη δυνατότητα απόκτησης γνώσεων που βασίζονται στα προγράμματα σπουδών του εξωτερικού. Μεταξύ των πιο καταξιωμένων συνεργαζόμενων πανεπιστημιών είναι το Cardiff Metropolitan University , η Βουργουνδία και η Ελληνοαραβική Ναυτική Ακαδημία.

Για τις υπηρεσίες που προσφέρει το Career Center

Μέσω του Career Center που έχει δημιουργήσει το City Unity College, παρέχονται -χωρίς οικονομική επιβάρυνση- για τους φοιτητές και αποφοίτους του, διάφορες υπηρεσίες για εύρεση εργασίας. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται ατομικές και ομαδικές συνεδρίες καριέρας, online test επαγγελματιών αξιών, προώθηση βιογραφικών σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, αλλά και συμμετοχή στις Ημέρες Καριέρας του CityU.

Για τα Διδακτορικά Προγράμματα με Διεθνείς Πιστοποιήσεις

Για την περαιτέρω επαγγελματική και ακαδημαϊκή εξέλιξη στον κλάδο της Ναυτιλίας προσφέρεται και το εξειδικευμένο PhD in the Field of Maritime Technology, Offshore and Marine Research στο πλαίσιο της λειτουργίας της Ελληνοαραβικής Ναυτικής Ακαδημίας του City unity College.

Επιπλέον προσφέρεται και Διδακτορικός τίτλος από το τμήμα Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, με κατεύθυνση την Φυσική Αγωγή, τον Αθλητισμό και την Κινησιοθεραπεία. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα παρέχει εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο της κινησιολογίας/κινησιοθεραπείας καθώς και εμβάθυνση στην παιδαγωγική και στην ψυχολογία.

Εκδηλώστε τώρα το ενδιαφέρον σας στην ιστοσελίδα cityu.gr και μάθετε αναλυτικές πληροφορίες για τα προγράμματα σπουδών του City Unity College.