JewelStories: Πώς να διαλέξεις το ιδανικό μονόπετρο για εκείνη

Όπως όλοι γνωρίζουμε, το μονόπετρο συμβολίζει την απόλυτη δέσμευση ενός άντρα απέναντι στη γυναίκα που το προσφέρει, ενώ ταυτόχρονα, λόγω της ανθεκτικότητάς του, συμβολίζει την παντοτινή αγάπη.

Τι γίνεται όμως όταν έρχεται η ώρα να επιλέξεις το μονόπετρο που θα κοσμεί το δάχτυλό της; Θα είναι αντάξιό της; Λευκό ή Μαύρο διαμάντι; Χρυσό ή Λευκόχρυσο; Το μέγεθος; Πρέπει να είναι το σωστό, ούτε μικρό, ούτε μεγάλο! Αγχώθηκες ε;;

Ξέρουμε πως τη στιγμή του μεγάλου «Ναι» ανυπομονείς να δεις την έκφρασή της και να καταλάβεις ότι επέλεξες σωστά!

Εμείς, η ομάδα του JewelStories, ετοιμάσαμε έναν πρακτικό οδηγό βημάτων για την επιλογή του σωστού μονόπετρου, αυτό που θα την κάνει να πει το μεγάλο «Ναι». Γι’ αυτό, stay tuned και κράτα σημειώσεις!

Ένα δαχτυλίδι με μοναδικό στυλ, το δικό της!

Είναι συνήθης επιλογή των γυναικών να φορούν το μονόπετρο τους καθημερινά, ως δείγμα αφοσίωσης στον αγαπημένο τους, αλλά και απλά γιατί τους αρέσει πολύ ως κόσμημα αυτοτελώς. Τι σημαίνει αυτό; Δώσε σημασία! Παρατήρησε τις καθημερινές επιλογές κοσμημάτων της συντρόφου σου. Τι κοσμήματα προτιμά;

Σήμερα, το κλασσικό μονόπτερο δεν αποτελεί τον κανόνα. Μπορεί στην αγαπημένη σου να αρέσουν πιο «ψαγμένες» επιλογές! Παρατήρησε και μπορεί να εντυπωσιαστείς.

Quick tip: Μίλα με την «κολλητή». Αυτή ξέρει και θα σε βοηθήσει με δάκρυα χαράς!

Τα 4Cs

Φαίνεται τρομακτικό; Μην ανησυχείς. Βαθιά ανάσα! Έτοιμος; Πάμε!

Τα 4Cs είναι συντομογραφία των 4 βασικών χαρακτηριστικών που πρέπει κάποιος να προσέξει κατά την επιλογή του πολύτιμου λίθου που δεν είναι άλλος από το διαμάντι.

Χρώμα (Colour): Στη διαχρονική και κλασσική επιλογή του λευκού διαμαντιού, όσο πιο διάφανο, δηλαδή όσο λιγότερο κίτρινο ή καφέ χρώμα περιέχει, τόσο πιο εντυπωσιακό είναι. Ένα λευκό διαμάντι λοιπόν είναι κατάλληλο για τη μεγάλη μέρα! Είπαμε: Θέλουμε να εντυπωσιάσεις!

Quick tip: Το χρώμα είναι σημαντικό γιατί είναι συγκρίσιμο με γυμνό μάτι. Ένα χρώμα G θα κερδίσει τις εντυπώσεις και θα σε βγάλει ασπροπρόσωπο!

Κοπή ( Cut ): Η ποιότητα κοπής συμβάλλει καθοριστικά στην ολική όψη της πέτρας, καθώς επηρεάζει την κατεύθυνση φωτός και την λάμψη. Οι ζωηρές ανακλάσεις που παρατηρεί κανείς με γυμνό μάτι, κατά την κίνηση του διαμαντιού στο φως, είναι αυτό που ψάχνεις!

Καθαρότητα (Clarity): Αφορά τη διαύγεια του πολύτιμου λίθου. Ακριβώς επειδή τα διαμάντια σχηματίζονται περίπου 75-120 μίλια κάτω από την επιφάνεια της γης, εμπεριέχουν ξένα σώματα, τα λεγόμενα έγκλειστα, που επηρεάζουν την καθαρότητα.

Quick tip: Η ποιότητα διακρίνεται μόνο σε μεγέθυνση και αξιολογείται μόνο από έμπειρο αδαμαντολόγο. Ωστόσο υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο η αγαπημένη σου να αναρωτηθεί για την ποιότητα του, γι’ αυτό θεωρούμε τις ποιότητες VS ιδανικές.

Καράτι (Carat): Το καράτι αποτελεί μονάδα μέτρησης βάρους των πολύτιμων λίθων, σύμφωνα με την οποία καθορίζεται η τιμή του, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά. Όσο μεγαλύτερο το διαμάντι, η τιμή υπερδιπλασιάζεται Έτσι, ένα διαμάντι 0,5 καρατίων θα στοιχίζει πάντα περισσότερο από δύο διαμάντια 0,25 καρατίων με τα ίδια χαρακτηριστικά.



Quick tip: Καταλήγοντας σε ποιότητα και χρώμα, τα καράτια του διαμαντιού θα καθορίσουν το μέγεθός του, αλλά και το κόστος.

Διαμάντια και κουλτούρα

Όπως κατάλαβες, δεν είναι τα 4Cs το ίδιο σημαντικά και σίγουρα σε αυτό το σημείο θα αναρωτιέσαι πως έχουμε καταλήξει σε αυτές τις προτάσεις. Είναι ο συνδυασμός εμπειρίας, γνώσης της αγοράς και σκιαγράφησης των γυναικών στην Ελλάδα και της κουλτούρας τους.

Η κουλτούρα επηρεάζει πάρα πολύ και η τελική επιλογή διαφέρει από χώρα σε χώρα. Fun Fact: Ενώ οι Ελληνίδες δε φοράνε πολύ μεγάλα διαμάντια και δίνουν βάση στο χρώμα και στην ποιότητα, οι γυναίκες στην Αμερική προτιμούν πολύ μεγαλύτερα διαμάντια χαμηλότερης ποιότητας.

Mind the… Metal!

Καθοριστικό ρόλο για τη συνολική εμφάνιση του δαχτυλιδιού σου παίζει και το μέταλλο που θα επιλέξεις για να «ντύσεις» το διαμάντι σου, ώστε να καταλήξεις στο ιδανικό μονόπετρο. Για να δούμε λοιπόν τις επιλογές σου:

Χρυσός : Μια διαχρονική επιλογή. Ωστόσο, έχε υπόψιν σου τον τόνο της επιδερμίδας της αγαπημένης σου. Δεν ταιριάζει σε όλες το κίτρινο του χρυσού!

: Μια διαχρονική επιλογή. Ωστόσο, έχε υπόψιν σου τον τόνο της επιδερμίδας της αγαπημένης σου. Δεν ταιριάζει σε όλες το κίτρινο του χρυσού! Λευκόχρυσος : Μια κομψή επιλογή που αγαπήθηκε. Εκτός από το σύγχρονο ύφος που προσδίδει, ταυτόχρονα κάνει το διαμάντι να φαίνεται πιο λαμπερό και «καθαρό». Γιατί όχι;

: Μια κομψή επιλογή που αγαπήθηκε. Εκτός από το σύγχρονο ύφος που προσδίδει, ταυτόχρονα κάνει το διαμάντι να φαίνεται πιο λαμπερό και «καθαρό». Γιατί όχι; Ροζ χρυσός: Αν η αγαπημένη σου είναι vintage girl ή της αρέσουν οι πιο ζεστές αποχρώσεις, αυτή είναι η σωστή επιλογή για σένα. Μια τάση από τα 30s και 50s που επιστρέφει δυναμικά και αποτελεί αγαπημένη επιλογή για πολλές γυναίκες.

Quick tip: Η πιο ασφαλής επιλογή είναι το λευκόχρυσο. Για κάτι διαφορετικό καλύτερα να αξιοποιήσεις το πρώτο Quick tip και να μιλήσεις πρώτα με την κολλητή της!

Το μέγεθος… μετράει!

Πρόταση γάμου και λάθος μέγεθος δαχτυλιδιού… δεν πάνε μαζί! Πώς να το αποφύγεις; Μα είναι πολύ απλό: διακριτικά, όταν εκείνη δεν είναι εκεί γύρω, «κλέψε» ένα δαχτυλίδι που φοράει συχνά και είσαι έτοιμος για την έκπληξη της ζωής σας! Go for it!

Η τελική επιλογή

Είπαμε τόσα για διαμάντια αλλά στο τέλος, αυτό που θα φορεθεί από την αγαπημένη σου είναι το δαχτυλίδι! Μπορεί ένα κομψό δαχτυλίδι σχεδιασμένο να αναδεικνύει ένα μεσαίου μεγέθους διαμάντι να λατρευτεί περισσότερο από ένα πιο ογκώδες δαχτυλίδι με μεγαλύτερο διαμάντι.

Γι’ αυτό στο JewelStories, έχουμε μια συλλογή από 50 διαφορετικά μονόπετρα με διαμάντι χρώματος G, σε ποιότητα VS1 και VS2, από 0,10 μέχρι 0,5 καράτια, ενώ είμαστε έτοιμοι να λύσουμε κάθε απορία σου.

Για λίγο πιο τολμηρούς: Μαύρο διαμάντι

Το μαύρο διαμάντι είναι τάση τα τελευταία χρόνια, και σε συνδυασμό με χρυσό σε ροζ χρώμα έχει κλέψει τις εντυπώσεις πολλών γυναικών και μάλλον δηλώνει πως… ήρθε για να μείνει! Δε λάμπει με την παραδοσιακή έννοια, αφού απορροφάει το φως αντί να το αντανακλά, και έτσι η ομορφιά του προέρχεται από την επιφάνειά του και όχι από τον πυρήνα του. Είναι μια ακόμα πολύ δυνατή επιλογή που «παίζει» σε νεανικές ηλικίες και vintage χαρακτήρες.

Quick tip: Το μαύρο διαμάντι είναι σημαντικά οικονομικότερο από το λευκό. Εάν θέλεις ένα πολύ εντυπωσιακό δαχτυλίδι με μεγάλο διαμάντι, χωρίς να ξοδέψεις μια περιουσία, είναι ιδανική επιλογή!

Για ακόμα πιο τολμηρούς: Σχήμα

Τα σχήματα πολλά, όσες και οι απορίες σου. Το ξέρουμε. Βάση της κουλτούρας και των προτιμήσεων που ήδη αναφέραμε προτείνουμε να κάνεις μία διαχρονική και safe επιλογή με ένα διαμάντι σε μπριγιάν κοπή, που τόσο αγαπήθηκε!

Εξάλλου στην Ελλάδα, ο όρος μπριγιάν και διαμάντι είναι σχεδόν συνώνυμα τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τους κοσμηματοπώλες.

Ωστόσο, εάν η αγαπημένη σου είναι έξω από τα συνηθισμένα και δεν ακολουθεί το… «ρεύμα», κάνε τη διαφορά! Είμαστε έτοιμοι και για αυτή την πρόκληση!

Επίλεξε ένα διαμάντι σε διαφορετική κοπή ή άλλους πολύτιμους λίθους όπως το σμαράγδι, το ρουμπίνι, το ζαφείρι ή ακόμα και μαργαριτάρι και χάρισε στην εκλεκτή της καρδιάς σου το δαχτυλίδι των ονείρων της.

Μην ξεχνάς: Ρώτα τους ειδικούς και απόκτησε το ιδανικό μονόπετρο για την ιδανική στιγμή! Επισκέψου το ηλεκτρονικό μας κατάστημα JewelStories ή έλα στο showroom στο κέντρο της Αθήνας για να δώσουμε μορφή σε αυτό που ονειρεύεσαι!