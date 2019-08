Βίντεο μέσα από το πιλοτήριο αεροσκάφους την ώρα που σβήνει την φωτιά στην Εύβοια

Στα πρώτα άμεσα αποτελέσματα που έχει η ενεργοποίηση του ευρωπαϊκού μηχανισμού rescEU αναφέρθηκε ο ευρωπαίος επίτροπος, αρμόδιος για την Ανθρωπιστική Βοήθεια και τη Διαχείριση Κρίσεων Χρήστος Στυλιανίδης.

Με βίντεο που ανέβασε στο Twitter δείχνει ένα από τα τρία πυροσβεστικά αεροσκάφη που έφτασαν από την Ιταλία και την Ισπανία εν δράσει πάνω από το πύρινο μέτωπο στην κεντρική Εύβοια.

Ο ευρωπαίος επίτροπος δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην άμεση κινητοποίηση του μηχανισμού και στην αξία της αλληλεγγύης που πρέπει να υπάρχει σε ανάλογες περιπτώσεις.

O κ. Στυλιανίδης είχε την Πέμπτη συνάντηση με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη κατά την οποία εξήρε τις προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων καθώς και τον συντονισμό που υπήρχε από τις αρχές.

Fires in #Greece

First deployment of #rescEU assets!

Firefighting planes from #Italy & #Spain in action fighting the fires.

Our immediate response proves the added value of #rescEU which makes our response more robust, quick & efficient.

© IT Civil Protection @eu_echo pic.twitter.com/ouhvoF8f5X

— Christos Stylianides (@StylianidesEU) August 15, 2019