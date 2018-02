Περισσότερες από 100 επιλογές στο ντέρμπι ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός στο «Πάμε Στοίχημα»

Στα Ματς του Κουπονιού του «Πάμε Στοίχημα» του ΟΠΑΠ περιλαμβάνεται το μεγάλο ντέρμπι της Super League, ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό, με ιδιαίτερα ανταγωνιστικές αποδόσεις στα σημεία του, πριν από την έναρξη και κατά τη διάρκειά του.

Οι παίκτες του «Πάμε Στοίχημα» του ΟΠΑΠ έχουν περισσότερες από 100 επιλογές συνολικά, για να ποντάρουν, πριν από την έναρξη και τη διάρκεια του ντέρμπι, που θα διεξαχθεί την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου, στις 19:30, στο γήπεδο της Τούμπας.

Προσφέρονται πολλά ειδικά στοιχήματα, μεταξύ άλλων, για το αποτέλεσμα και το ακριβές σκορ του αγώνα, του πρώτου και του δεύτερου ημιχρόνου, το ημίχρονο-τελικό, το σύνολο των γκολ, το στοίχημα χωρίς ισοπαλία, τα κόρνερ, το ημίχρονο με τα περισσότερα γκολ του αγώνα, της γηπεδούχου και της φιλοξενούμενης, την πρώτη και την τελευταία ομάδα που θα σκοράρει, το συνδυασμό τελικού αποτελέσματος με under-over, το πότε θα επιτευχθεί το πρώτο και το τελευταίο γκολ, τον πρώτο παίκτη που θα σκοράρει, τον σκόρερ οποιουδήποτε γκολ, το σκοράρισμα ή όχι των ομάδων και στα δύο ημίχρονα.

Έξτρα ειδικά στοιχήματα για τέσσερα ντέρμπι από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Το «Πάμε Στοίχημα» του ΟΠΑΠ προσφέρει και έξτρα ειδικά στοιχήματα, για τέσσερα ντέρμπι, που θα διεξαχθούν την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου.

Στο ντέρμπι της Super League, ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός, το ειδικό στοίχημα, με 0-0 αποτέλεσμα πρώτου ημιχρόνου, over 5,5 κίτρινες κάρτες συνολικά και over 1,5 γκολ δεύτερου ημιχρόνου, δίνει απόδοση 5,50. Στον τελικό του League Cup της Αγγλίας, Μάντσεστερ Σίτι-Άρσεναλ, το ειδικό στοίχημα, με γκολ και από τις δύο ομάδες, over 4,5 κίτρινες κάρτες, over 11,5 κόρνερ και over 4,5 οφσάιντ, δίνει απόδοση 6,50.

Στο ντέρμπι της Ligue 1, Παρί Σεν Ζερμέν-Μαρσέιγ, το ειδικό στοίχημα, με δύο γκολ ή περισσότερα από τον Καβάνι, over 2,5 κίτρινες κάρτες της Μαρσέιγ και over 11,5 κόρνερ συνολικά, δίνει απόδοση 7,50. Στο ντέρμπι της Premier League, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Τσέλσι, το ειδικό στοίχημα, με ισοπαλία στο πρώτο ημίχρονο, over 4,5 κίτρινες κάρτες και γκολ και από τις ομάδες στο δεύτερο ημίχρονο, δίνει απόδοση 8,00.