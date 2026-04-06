Η επιστροφή της θαλάσσιας χελώνας «Έβερεστ» στο φυσικό της περιβάλλον αποτελεί μια συγκινητική ιστορία επιβίωσης και ταυτόχρονα μια ισχυρή υπενθύμιση της σημασίας της προστασίας της άγριας ζωής. Είναι ένα ζωντανό παράδειγμα του πόσο ανθεκτικός μπορεί να αποδειχθεί ένας οργανισμός, όταν του δοθεί η ευκαιρία, η φροντίδα και ο χρόνος να παλέψει για τη ζωή του.

Τον Μάιο του 2024, ο «Έβερεστ» εντοπίστηκε στην Πρέβεζα σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση φέροντας σοβαρό τραύμα στο κεφάλι, το οποίο αποδόθηκε σε εσκεμμένη ανθρώπινη ενέργεια. Από την πρώτη στιγμή, η μάχη που είχε μπροστά του ήταν δύσκολη και αβέβαιη. Ωστόσο, η άμεση κινητοποίηση και η μεταφορά του σε κέντρο περίθαλψης έδωσαν μια πρώτη ελπίδα ότι θα μπορούσε να τα καταφέρει.

Ακολούθησε μια μακρά περίοδος αποκατάστασης που διήρκεσε σχεδόν δύο χρόνια. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδρομής, ο «Έβερεστ» δέχθηκε συνεχή φροντίδα, εξειδικευμένες θεραπείες και παρακολούθηση, ενώ καθοριστική ήταν η συμβολή της ομάδας περίθαλψης και των εθελοντών, που στάθηκαν δίπλα του με αφοσίωση και επιμονή.

Με βάρος που φτάνει τα 105 κιλά, ο «Έβερεστ» δεν αποτελεί μόνο ένα εντυπωσιακό δείγμα της θαλάσσιας ζωής, αλλά και ένα σύμβολο δύναμης και αντοχής.

Στις 29 Μαρτίου, έπειτα από αυτή τη μακρά και απαιτητική διαδρομή, ο «Έβερεστ» επέστρεψε στη θάλασσα, σηματοδοτώντας την πρώτη απελευθέρωση θαλάσσιας χελώνας για το 2026, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΜΚΟ «Αρχελών».

Η ανακοίνωση της ΜΚΟ «Αρχελών»:

«Ο “Έβερεστ” γύρισε στη θάλασσα.

Τον Μάιο του 2024, βρέθηκε στην Πρέβεζα με ένα σοβαρό εσκεμμένο τραύμα στο κεφάλι. Η κατάστασή του ήταν κρίσιμη και η μάχη του για επιβίωση μόλις ξεκινούσε.

Ακολούθησαν δύο χρόνια γεμάτα φροντίδα, θεραπείες και αφοσίωση. Με τη βοήθεια της ομάδας περίθαλψης και των εθελοντών, κατάφερε να αντιμετωπίσει τα προβλήματά του, κάνοντας κάθε μέρα ένα μικρό βήμα προς την ανάρρωση.

105 κιλά χελωνο-δύναμης, επιμονής και ζωής.

Στις 29 Μαρτίου, ο “Έβερεστ” σηματοδότησε την πρώτη απελευθέρωση θαλάσσιας χελώνας για το 2026 και επέστρεψε στο φυσικό του περιβάλλον, χαρίζοντάς μας μια συγκινητική στιγμή και ελπίδα για το μέλλον».