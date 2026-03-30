Τραγωδία σημειώθηκε στην Κυνουρία με δύο εργάτες να χάνουν τη ζωή τους από ηλεκτροπληξία.

Το εργατικό ατύχημα σημειώθηκε στον Άγιο Ανδρέα και σύμφωνα με την ιστοσελίδα astrosnews.gr κατά την εκτέλεση εργασίας μεταφοράς ελαστικών με όχημα βαρέου τύπου («παπαγαλάκι»), καθώς ανυψώθηκε το μηχάνημα άγγιξε καλώδια, με αποτέλεσμα το ρεύμα να χτυπήσει τους δύο άνδρες.

Αυτή τη στιγμή έχουν μεταβεί στο σημείο άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας, αλλά και στο Κέντρο Υγείας Άστρους, προκειμένου να γίνει η ταυτοποίηση των σορών.

Το δυστύχημα ερευνά το Αστυνομικό Τμήμα Βόρειας Κυνουρίας.