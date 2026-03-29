Φαβορί για Καμαρά

Θα ξεκινήσω από τον Ολυμπιακό και από τον Ετιέν Καμαρά, στον οποίο αναφέρθηκα και πριν δύο μέρες. Ο 22χρονος Γάλλος χαφ της Σαρλερουά αρέσει πολύ στους ερυθρόλευκους αλλά δεν είναι οι μόνοι που έχουν σημειώσει το όνομά του. Υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλες ευρωπαϊκές ομάδες, κάποιες εκ των οποίων έχουν επίσης υψηλούς στόχους. Στον Πειραιά όμως πιστεύουν ότι ελέγχουν την κατάσταση και πως αυτοί είναι που θα κρίνουν το πού θα υπογράψει ο παίκτης. Αν αποφασίσουν να κάνουν… ντου, θα τον αποκτήσουν. Και ο λόγος που υπάρχει αυτή η σιγουριά είναι οι άριστες σχέσεις που έχουν με το γραφείο μάνατζερ που τον εκπροσωπεί.

Ματιές και σε Τριάντη

Παραμένοντας στον Ολυμπιακό, να σημειώσω και το όνομα του Νεκτάριου Τριάντη που αγωνίζεται με την ομάδα της Μινεσότα στο MLS. Άνθρωποι που είναι πολύ κοντά στη διοίκηση της ΠΑΕ αναφέρουν το όνομά του και αυτό δεν μπορεί να είναι τυχαίο. Οι ερυθρόλευκοι άλλωστε θέλουν να ενισχύσουν το ελληνικό στοιχείο στο ρόστερ ενόψει της επόμενης σεζόν, η επιστροφή του Κώστα Φορτούνη θεωρείται σίγουρη και δεν θα είναι ο μοναδικός Έλληνας που θα υπογράψει στους ερυθρόλευκους το καλοκαίρι. Κρατάμε επομένως το όνομα του Τριάντη και θα δούμε τι εξελίξεις θα υπάρξουν σε αυτό το θέμα.

Οπωσδήποτε δεξί μπακ

Ηρέμησαν στην ΑΕΚ με τον Λάζαρο Ρότα καθώς δεν έχει κάτι σοβαρό και υπολογίζεται κανονικά για το παιχνίδι της Ελλάδας στην Ουγγαρία. Η ανησυχία που επικρατούσε μέχρι να έρθουν τα ευχάριστα νέα πάντως επιβεβαιώνει αυτό που ξέρουν πολύ καλά στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ότι θα πρέπει δηλαδή να αποκτήσουν έναν αξιόπιστο δεξιό μπακ το καλοκαίρι. Από τον Ιανουάριο θα έπρεπε να έχουν κλείσει αυτό το θέμα οι κιτρινόμαυροι αλλά προτίμησαν να επενδύσουν στον νεαρό Γκεοργκίεφ, ο οποίος είναι στόπερ κανονικά αλλά μπορεί να παίξει και στο δεξί άκρο της άμυνας αν χρειαστεί. Το καλοκαίρι πάντως θα γίνει σίγουρα μεταγραφή δεξιού μπακ.

Μουρμούρα για Γιοβάνοβιτς

Μιας και αναφέρθηκα στην Εθνική ομάδα, να σημειώσω και τη γκρίνια που υπάρχει για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και τις επιλογές του. Όχι από τον Μάκη Γκαγκάτση που τον στηρίζει τυφλά, αλλά από ανθρώπους που είναι κοντά στον πρόεδρο της ΕΠΟ. Γκρίνια που έχει να κάνει με κάποιες επιλογές του ομοσπονδιακού τεχνικού, ο οποίος έκανε παράπονα για το γεγονός ότι δεν υπάρχει έντονο ελληνικό στοιχείο στις μικρομεσαίες ομάδες, αλλά είναι σαν να μην βλέπει κάποιους παίκτες. Όπως, για παράδειγμα, ο Τσάπρας. Νεαρός, τρομερή σεζόν στον Λεβαδειακό, μεταγραφικός στόχος των μεγάλων ομάδων, αλλά δεν κλήθηκε ούτε καν για δύο φιλικούς αγώνες. Θα κληθεί κατευθείαν για τα ματς με Γερμανία και Ολλανδία στο Nations League;

Σίγουροι στον Παναθηναϊκό

Σε ό,τι αφορά το μέλλον του Τσάπρα πάντως, στον Παναθηναϊκό πιστεύουν πως όλα εξαρτώνται από τους ίδιους. Θεωρούν πως ελέγχουν την κατάσταση, ότι έχουν τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο και πως θα υπογράψει αλλού ο παίκτης μόνο αν το… επιτρέψουν οι ίδιοι. Αν δηλαδή αποφασίσουν να μην προχωρήσουν στην απόκτησή του. Οι πράσινοι όντως έχουν προχωρήσει αρκετά τις συζητήσεις τόσο με τον Λεβαδειακό όσο και με τον παίκτη, δεν είναι απίθανο όμως το να έχουμε έκπληξη τελικά. Φαβορί το τριφύλλι, άνθρωποι από το περιβάλλον του Τσάπρα πάντως δεν έχουν… αποκόψει εντελώς άλλες ομάδες που επίσης ενδιαφέρονται.

Πωλείται ο Σφιντέρσκι

Στο πλαίσιο των αλλαγών που θα γίνουν στον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι αναμένεται να έχουμε και την πώληση του Κάρολ Σφιντέρσκι. Πώληση που θα μπορούσε να είχε γίνει από τον Ιανουάριο, λόγοι ανωτέρας βίας όμως, όπως ο τραυματισμός του Ντέσερς, είχαν ως αποτέλεσμα ο Πολωνός φορ να παραμείνει κανονικά στη θέση του. Το καλοκαίρι όμως είναι (σχεδόν) σίγουρο ότι ο Σφιντέρσκι θα αποχωρήσει. Και αν η Πολωνία προκριθεί στο Μουντιάλ, θα είναι και πιο εύκολο να έρθει μια καλή πρόταση για την πώλησή του. Ενδιαφέρον υπήρχε από Ρωσία και Τουρκία και δεν έχει αλλάξει κάτι σε αυτό.