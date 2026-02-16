Σε δηλώσεις προχώρησε ο Τιμ Ντε Κρένε, ο συλλέκτης που έβαλε σε δημοπρασία στο eBay τις φωτογραφίες των 200 της Καισαριανής που εκτελέστηκαν από τους Ναζί.

Η δημοπρασία πλέον έχει αποσυρθεί, με τον ίδιο να δηλώνει ότι είναι ανοιχτός σε διάλογο με το ελληνικό κράτος, τονίζοντας όμως ότι στο τέλος αυτός θα αποφασίσει ποιος θα τις αποκτήσει.

«Δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση για πώληση και παραμένω ανοιχτός σε εποικοδομητικό διάλογο με τις αρμόδιες ελληνικές κυβερνητικές αρχές σχετικά με το μέλλον αυτού του υλικού. Η απόφαση για το σε ποιον και υπό ποιες συνθήκες αυτές οι φωτογραφίες θα βρουν νέο φύλακα εναπόκειται σε εμένα και σκοπεύω να τη λάβω προσεκτικά, υπεύθυνα και με πλήρη επίγνωση της ιστορικής τους σημασίας», είπε στο Star.

Επίσης, ανέφερε ότι διατηρούσε σελίδα στο Facebook, όπου πουλούσε διάφορα αντικείμενα, αλλά τώρα επέλεξε το eBay για να διαθέσει τα συγκεκριμένα φωτογραφικά ντοκουμέντα.

Μέχρι στιγμής, παραμένει άγνωστο πώς βρέθηκαν στην κατοχή του, ενώ δεν έχει ταυτοποιηθεί η γνησιότητά τους, κάτι για το οποίο γίνονται σχετικές ενέργειες.

Σύμφωνα με το υπουργείο Πολιτισμού, υπάρχουν αρκετές πιθανότητες να είναι αυθεντικές οι φωτογραφίες, ενώ ήδη έχουν σταλεί εμπειρογνώμονες για να τις ελέγξουν.

Το ΥΠΠΟ, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, ευαισθητοποιήθηκε άμεσα και διαπίστωσε ότι:

Είναι πολύ πιθανόν ότι πρόκειται για αυθεντικές φωτογραφίες,

Υπάρχουν αρκετές νομικές περιπλοκές αναφορικά με τη διεκδίκησή τους.

Το ΚΚΕ ταυτοποίησε δύο άτομα

Το ΚΚΕ ανακοίνωσε ότι κατάφερε να ταυτοποιήσει δύο από τα άτομα που διακρίνονται στις φωτογραφίες και πρόκειται για τους:

Θρασύβουλος Καλαφατάκης

30 χρονών. Ο Θρασύβουλος Καλαφατάκης του Γρηγόρη και της Πελαγίας, γεννήθηκε το 1914 στον Πλατανιά Χανίων της Κρήτης, από εύπορη και πολυμελή οικογένεια. Ήταν ψηλός, εύσωμος, αρρενωπός και χειροδύναμος. Επαγγελματικά ασχολήθηκε με τη γεωργία και τη γαλακτοκομία. Παντρεύτηκε πολύ μικρός την Αικατερίνη Χάλη και απέκτησαν δύο κόρες, τη Μαρία και την Ιφιγένεια.

Από νέος, μαθητής του γυμνασίου, διακρινόταν για την επιμέλειά του και την καθαρή πολιτική του σκέψη. Οργανώθηκε στο ΚΚΕ από το μέλος της ΚΕ Βαγγέλη Κτιστάκη και συνεργάστηκε με τους Γιώργη Τσιτίλο, Χαρίλαο Ψυλλάκη, Γιώργη Πατεράκη και τους Νίκο Μαριακάκη και Παναγιώτη Κορνάρο, που εκτελέστηκαν μαζί του την Πρωτομαγιά του 1944 στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής με τους 200 πατριώτες κομμουνιστές. Οι πιέσεις που δεχόταν σαν πρωτοπόρος του προοδευτικού κινήματος ήταν πολλές και ιδιαίτερα από τον Ενωμοτάρχη του Σταθμού Χωροφυλακής Πλατανιάς, για να υπογράψει δήλωση αποκήρυξης του ΚΚΕ. Απέρριπτε συνεχώς όλες τις προτάσεις και τις απειλές που του έκαναν. Στα χρόνια της δικτατορίας του Μεταξά, συνεχίζοντας τη δράση του, οργάνωσε πολλούς νέους στο χωριό του και στα γύρω χωριά. Σαν μέλος της νομαρχιακής επιτροπής έλαβε μέρος μαζί με άλλους στο αντιδικτατορικό κίνημα τον Ιούλιο του 1938. Αντέδρασαν επίσης με την ρίψη προκηρύξεων στην υποδοχή του αγγλικού πλοίου στο λιμάνι της Σούδας που είχε προσκληθεί από τον βασιλιά Γεώργιο και τον Μεταξά. Πράξη που απαιτούσε για την εποχή εκείνη μεγάλη γενναιότητα. Συνελήφθη το 1939, δικάστηκε 5 χρόνια φυλακή και τον έκλεισαν στην επανορθωτική φυλακή Χανίων. Αργότερα μεταφέρθηκε στις φυλακές Αβέρωφ της Αθήνας και από κει στην Ακροναυπλία. Στη συνέχεια πήγε στο ιταλικό στρατόπεδο της Λάρισας και στις αρχές του Σεπτέμβρη του 1943 ήρθε μαζί με τους Ακροναυπλιώτες στο Χαϊδάρι. Σαν μάγειρας του στρατοπέδου φρόντιζε τους μικρούς κρατούμενους με προσεγμένο και περισσότερο φαγητό. Προς τιμή του αξέχαστου αγωνιστή, ο δήμος Χανίων έδωσε το όνομά του σ’ έναν δρόμο στην περιοχή του Αγίου Λουκά.

Δημήτρης Παπαδόπουλος

Καταγόταν από τον Πόντο. Απ’ τους παλιότερους και καλύτερους αγωνιστές οικοδόμους. Παίρνει μέρος στο συνδικαλιστικό κίνημα μόλις ήρθε σαν πρόσφυγας στην Ελλάδα το 1922-1924. Στα 1928 βγήκε στη διοίκηση της Βιομ. Ένωσης Οικοδόμων, για να ανέβει σε λίγο στην Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας Οικοδόμων και να γίνει Γενικός Γραμματέας της. Στα χρόνια αυτά 1928-1936 οργανώνει και καθοδηγεί τους αγώνες των εργατών Οικοδόμων. Για τους αγώνες του αυτούς πολλές φορές φυλακίζεται και εξορίζεται. Το 1936, όντας Γραμματέας της Πανελληνίου Ομοσπονδίας Οικοδόμων, συλλαμβάνεται από τη μοναρχοφασιστική δικτατορία της 4ης Αυγούστου, στέλνεται εξορία και από ‘κει στην Ακροναυπλία. Το 1941 παραδίδεται απ’ τους μοναρχοφασίστες στους Γερμανούς. Μεταφέρεται στο Χαϊδάρι και την 1η Μάη του 1944 τουφεκίζεται μαζί με τους 200 αγωνιστές του λαού.