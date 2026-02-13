Ο πληθυσμός της Ελλάδας βαίνει ολοένα και γηραιότερος, σύμφωνα με τα στοιχεία που αναδεικνύει η έκθεση της Eurostat, τα οποία επιβεβαιώνουν τις ανησυχίες των Ελλήνων για τη δημογραφική κρίση που σοβεί. Μέσα σε μια δεκαετία έχει αυξηθεί η μέση ηλικία των Ελλήνων κατά 3,8 χρόνια, φτάνοντας έτσι τα 47,2 έτη.

Την πρωτοχρονιά του 2025, η μέση ηλικία του συνόλου των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανήλθε στα 44,9 έτη. Το συμπέρασμα από αυτή την αύξηση είναι ότι ο μισός πληθυσμός της ΕΕ ήταν πάνω από τα 44,9 έτη, ενώ το υπόλοιπο μισό του ευρωπαϊκού πληθυσμού ήταν νεότερο. Στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η μέση ηλικία έφτανε από τα 39,6 έτη στην Ιρλανδία μέχρι τα 49,1 έτη στην Ιταλία.

Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, η μέση ηλικία σημείωσε αύξηση της τάξης των 2,1 ετών από το 2015, που ήταν 42,8 έτη. Η αύξηση αφορά όλες τις χώρες της ΕΕ, με εξαίρεση τη Γερμανία και τη Μάλτα (-0,4 έτη έκαστη).

Η πληθυσμιακή γήρανση ήταν σημαντικότερη στη Σλοβακία και την Κύπρο. Στις δύο αυτές χώρες που είναι στην κορυφή της κατάταξης, η μέση ηλικία αυξήθηκε κατά 4,0 έτη. Τις δυο χώρες ακολουθεί η Ιταλία (+3,9 έτη), με την Ελλάδα και την Πολωνία να καταλαμβάνουν την τέταρτη θέση (καθεμία +3,8 έτη), και την Πορτογαλία να ακολουθεί (+3,7 έτη).

Πιο συγκεκριμένα, όσο αφορά στην Ελλάδα, ένας στους τέσσερις πολίτες έχει ηλικία που ξεπερνά τα 65 έτη. Ειδικότερα, το ποσοστό συμμετοχής των πολιτών άνω των 65 στο σύνολο του πληθυσμού βρίσκεται στο 23,7%. Αυτό το ποσοστό είναι το τρίτο υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με την Ιταλία (24,7%) και τη Βουλγαρία (24%) να προηγούνται. Μία δεκαετία πριν, το 2015, το ποσοστό των άνω των 65 ετών βρισκόταν στο 20,9%.



Ωστόσο, στα παιδία έως 14 ετών, η Ελλάδα κατέχει το τρίτο χαμηλότερο ποσοστό στην ΕΕ, με ποσοστό που μετά βίας αγγίζει το 12,8% στο σύνολο του πληθυσμού, από 14,5% που ήταν το 2015. Το χαμηλότερο ποσοστό κατέγραψε η Ιταλία με 11,9%, ενώ το δεύτερο χαμηλότερο η Μάλτα (12,1%). Στην Ελλάδα πάλι, το ποσοστό των πολιτών με ηλικία 15-64 ετών στο σύνολο του πληθυσμού καταγράφεται στο 63,5%.