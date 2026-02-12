Ο ΣΕΒ εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του Γιώργου Γεράρδου, ενός αυτοδημιούργητου επιχειρηματία που με διορατικότητα, επιμονή και σκληρή δουλειά άφησε ισχυρό αποτύπωμα στην ελληνική επιχειρηματικότητα.

Όπως αναφέρει στη σχετική ανακοίνωση:

«Ο Γιώργος Γεράρδος διακρίθηκε για το ήθος, τον ανθρώπινο χαρακτήρα και τον σεβασμό προς τους συνεργάτες και τους εργαζομένους του. Ως πρωτοπόρος και καινοτόμος στον κλάδο του, συνέβαλε ουσιαστικά στον εκσυγχρονισμό της αγοράς, θέτοντας υψηλά πρότυπα ποιότητας και εξυπηρέτησης, με σταθερό προσανατολισμό στις ανάγκες των πελατών και της κοινωνίας.

Διασφάλισε τη συνέχεια της επιχειρηματικής του δραστηριότητας, παραδίδοντας επάξια τη σκυτάλη στην επόμενη γενιά, με συνεχιστή τον γιο του, Κωνσταντίνο. Η πορεία και η προσφορά του αποτελούν παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές επιχειρηματιών και ηγετών.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια προς την οικογένεια, τους οικείους και τους συνεργάτες του.»