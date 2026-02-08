Μια ατάκα όλο νόημα είπε σήμερα, Κυριακή 8/2 η Σίσσυ Χριστίδου αναφερόμενη στην προσωπική της ζωή και με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα γάμου που τιμάται σήμερα.

«Στο πάνελ δεν συμβαίνει κάτι, εδώ είναι η… μπακουροεκπομπή!», είπε αρχικά η Σίσσυ Χρηστίδου, με τον Παύλο Σταματόπουλο να απαντά: «Το πάνελ από εκεί (Χρηστίδου – Συρίγος) έχει να θυμάται…».

Η Σίσσυ Χρηστίδου επεσήμανε στη συνέχεια: «Έχει να θυμάται, έχει πάρει τα μαθήματά του. Εντάξει παιδιά, υπάρχουν και ευτυχισμένοι γάμοι όμως. Εγώ ξέρω ανθρώπους που είναι ευτυχισμένοι. Έχουμε ζευγάρια στο περιβάλλον μας! Μπορεί να μην είμαστε όλοι τυχεροί…».