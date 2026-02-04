Την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026, στις 18:30, στην Αίθουσα «Γιάννης Μαρίνος» του Συλλόγου «Οι Φίλοι της Μουσικής», στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη 1), θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του βιβλίου του καθηγητή Θεοδώρου Πανάγου με τίτλο «Ενεργειακή και Κλιματική Δικαιοσύνη».

Ομιλητές στην εκδήλωση θα είναι οι Μαργαρίτα Γκορτζολίδου (τ. Αντιπρόεδρος ΣτΕ), Δημήτριος Ορφανίδης (Πρόεδρος Εφετών), Γλυκερία Σιούτη (Ομοτ. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ) και Αικατερίνη Ηλιάδου (Αναπλ. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ).

Τον συντονισμό θα έχει ο Κομνηνός Κόμνιος, Αναπλ. Καθηγητής ΔΙΠΑΕ και μέλος της ΡΑΑΕΥ.

Το βιβλίο κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις Εκδόσεις Σάκκουλα και πραγματεύεται ζητήματα ενεργειακής και κλιματικής δικαιοσύνης, κλιματικής δίκης και πράσινης εγκληματικότητας, ενώ περιλαμβάνει πλούσια βιβλιογραφία σε διεθνές και εθνικό επίπεδο.